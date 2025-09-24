به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیخانی عصرچهارشنبه در اجلاسیه «فاتحان مهر و ایثار و استقامت» که در حسینیه عاشقان ثارالله گرگان برگزار شد، شهدا را بهعنوان الگوهای زنده و ستونهای استوار انقلاب معرفی کرد.
وی با اشاره به نقش ویژه مادران شهدا، گفت: تمثال شهدا نمادی از پایداری است و مادران شهدا قلب تاریخی انقلاب محسوب میشوند که با صبر و استقامت خود، نقش بیبدیلی در حفظ و تقویت نظام ایفا میکنند.
علیخانی ادامه داد: شهدا قهرمانان واقعی کشور هستند و حضور خانوادههای آنان در چنین مراسمی، نشانگر تداوم راه و آرمانهای دفاع مقدس است.
فرمانده سپاه گرگان با تأکید بر ضرورت پاسداری از ارزشهای دفاع مقدس و تقویت وحدت ملی افزود: مادران شهدا ستونهای ثبات انقلاباند و ما با راهنمایی و همت آنان، مسیر شهدا را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
وی اظهار کرد: حفظ یاد و خاطره شهدا و حمایت از خانوادههایشان، رسالت همگانی برای تقویت امنیت و استحکام کشور است.
