برگزاری مراسم دعای کمیل و دعای ندبه به یاد ۳ هزار شهید استان سمنان

سمنان- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سمنان از برگزاری مراسم پرفیض دعای کمیل و ندبه، همزمان با یادواره سه هزار شهید استان و با هدف تکریم و پاسداشت مقام شامخ شهدا خبر داد.

حجت الاسلام علی خرمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ویژه برنامه‌های معنوی هفته دفاع مقدس و همچنین مقارن با ایام برگزاری اجلاسیه سه هزار شهید استان مراسم پرفیض دعای کمیل و دعای ندبه، به یاد سه هزار شهید استان برگزار می‌شود.

وی افزود: این برنامه همچنین همزمان با سالگرد شهدای والامقام جبهه مقاومت اسلامی و کنگره ملی سه هزار شهید والامقام استان سمنان برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه دعای کمیل امشب ساعت ۲۱:۳۰ با نوای حاج مرتضی طاهری اجرا می‌شود، گفت: مصلای امیر المومنین (ع) میزبان این برنامه ویژه است.

خرمیان همچنین گفت: برنامه دعای پرفیض ندبه هم چهارم مهرماه، ساعت ۵:۱۵ صبح به کلام حجت‌الاسلام مهدی حسن‌آبادی به نوای حاج محمدرضا بذری برگزار خواهد شد و از آحاد مردم سمنان دعوت می‌شود در این مراسم حضور پیدا کنند.

