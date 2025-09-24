شهدا الگوی پایداری و ایستادگی نسل امروز و فردا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عیسی کیانی ظهر چهارشنبه در یادواره شهید خردسال محمدطاها اقدامی با بیان اینکه شهدا سرمشق و الگو برای پایداری و ایستادگی نسل کنونی و آینده هستند، اظهار کرد: آشنایی با زندگی شهدا نه تنها به شناخت بهتر از هویت ملی و فرهنگی کمک می‌کند، بلکه نقشی مؤثر در شکل‌گیری شخصیت و تربیت نسل‌ها دارد.

وی افزود: یادواره شهدا فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده است و باید با استمرار این برنامه‌ها، یاد و خاطره شهدا در جامعه زنده بماند.

کیانی با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: این هفته یادآور فداکاری‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان اسلام است؛ فرصتی برای بازخوانی تاریخ و بهره‌گیری از درس‌های آن دوران و نمادی از مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و تجاوز. همچنین زمانی است برای تجلیل از شهدا و جانبازانی که با ایثار خود، عزت و شرف کشور را حفظ کردند.

محمدطاها اقدامی خردسال‌ترین شهید حادثه تروریستی ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ اهواز است؛ حادثه‌ای که به‌گفته مسئولان، سندی بر حقانیت انقلاب اسلامی و گواهی بر جنایت و خباثت استکبار جهانی و صهیونیسم به شمار می‌رود.

در پایان این مراسم از خانواده شهید محمدطاها اقدامی و مادر شهید حسین حجاریان تقدیر به عمل آمد.