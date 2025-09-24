به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان ملل، خوزه رائول مولینو رئیس جمهور پاناما امروز چهارشنبه در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنانی خطاب به ترامپ ادعا کرد: کانال پاناما متعلق به پاناماست و اینگونه خواهد ماند.

رئیس جمهور پاناما در بخش دیگری از سخنان خود از نقض حقوق بشر از سوی برخی قدرت‌ها در جهان به شدت انتقاد کرد.

این در حالیست که دولت ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از زمان روی‌کارآمدن بارها مدعی شد که «کانال پاناما» باید به آمریکا باز گردد!؛ ادعایی که از سوی پاناما به شدت مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفته است.

از زمان ساخت کانال پاناما در اوایل قرن بیستم و در بیشترِ سال‌های قرن بیستم، مدیریت کانال به طور کامل در دست آمریکا بود.

در سال ۱۹۷۷، «عمر توریخوس» (Omar Torrijos) رهبر سیاسی وقت پاناما و «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور وقت آمریکا، «توافقنامه توریخوس-کارتر» را امضا کردند که به موجب آن واشنگتن متعهد شد که کنترل کانال را به پاناما منتقل کند.

این کانال از سال ۱۹۹۹ توسط کشور پاناما و «اداره کانال پاناما» (ACP) مدیریت می‌شود.

حدود ۵ درصد تجارت دریایی جهان از این کانال عبور می‌کند و نزدیک به ۱۷۰ کشور از خدمات آن استفاده می‌کنند.