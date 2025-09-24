خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: روز دوم هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی «فیلیپ ششم» پادشاه اسپانیا شروع شد؛ امروز چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر (به وقت نیویورک) سران ۳۰ کشور دیدگاههای خود را درباره مسائل و موضوعات منطقهای و بینالمللی بیان خواهند کرد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان نیز سخنران چهارم نشست امروز است.
در روز نخست علاوه بر دبیرکل سازمان ملل و رئیس هشتادمین مجمع عمومی، ۳۴ نفر از سران کشورها سخنرانی و دیدگاههای خود را درباره مسائل مختلف بیان کردند.
خرابشدن پله برقی مجمع عمومی هنگام ورود دونالد ترامپ و همچنین قطع میکروفونها موقعِ سخنرانی برخی از سران کشورها درباره غزه نیز از جمله حواشی روز نخست هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل بود. (حواشی و سخنرانیهای روز نخست)
زلنسکی: روسیه آتشبس و پایان جنگ را رد میکند!
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در روز دوم هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان سخنران دوم مدعی شد:
ما مردمی صلح دوست هستیم و میخواهیم در آزادی زندگی کنیم. هیچ تضمین امنیتی جز دوستان و سلاح وجود ندارد.
روسیه آتش بس و پایان جنگ را رد میکند! روسیه بمباران را متوقف نکرده است، حتی در مناطق نزدیک به تأسیسات هستهای!
از سازمان ملل یا نظام بینالملل که با وجود اتفاقات غزه به لفاظی اکتفا میکند، چه انتظاری میتوانیم داشته باشیم؟ با وجود همه اتفاقاتی که در غزه میافتد، وضعیت همچنان حل نشده است. حتی سوریه هم باید از جهان بخواهد تا بار تحریمهای اعمال شده بر آن را کاهش دهد.
اتحادیه اروپا باید پس از نقض حریم هوایی مولداوی توسط روسیه، فوراً به این کشور کمک کند. جهان به دلیل توسعه سلاحها و خطر پهپادها قادر به محافظت از خود نیست. جهان شاهد یک مسابقه تسلیحاتی، از جمله هوش مصنوعی، بدون هیچ قانونی است. ما خواستار کنترل استفاده از هوش مصنوعی در سلاحها هستیم.
رئیسجمهور اوکراین درباره افغانستان نیز مدعی شد: طالبان، افغانستان را به دوران سیاه خود برگرداند.
پادشاه اسپانیا: نمیتوانیم در برابر کشتار غیرنظامیان در غزه سکوت کنیم
«فیلیپ ششم» (Philippe VI) پادشاه اسپانیا امروز چهارشنبه در سخنرانی خود در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: در برابر اعمال شنیعی که در غزه رخ میدهد، سکوت نخواهیم کرد. ما نمیتوانیم در برابر تخریب مدارس و بیمارستانها و کشتار و گرسنگی غیرنظامیان در غزه سکوت کنیم یا چشم خود را ببندیم. ما خواستار پایان دادن به کشتارهای جاری در نوار غزه هستیم. از اسرائیل میخواهیم تا به نقض حقوق بشر پایان دهد.
کرامت انسانی قابل مذاکره نیست و جهانی بدون استاندارد، سرزمینی ناشناخته و بازگشت به قرون وسطی است. صلح در اروپا بدون عدالت و پاسخگویی امکانپذیر نخواهد بود. سازمان ملل متحد نه تنها در زمان ما مفید است، بلکه ضروری است.
روسیه در حال جنگ ناعادلانهای در اوکراین است و اسپانیا به حمایت از تلاشهای صلح ادامه خواهد داد.
رهبران و سران کشورهای عضو سازمان ملل از روز سهشنبه ۲۳ تا شنبه ۲۷ سپتامبر (اول تا پنجم مهر) قرار است درباره چالشهای اصلی جهانی از جمله تحکیم صلح، توسعه پایدار، حفاظت از حقوق بشر، برابری جنسیتی، مدیریت هوش مصنوعی، مبارزه با بیماریهای عفونی و اختلالات روانی، و همچنین تأثیرات تغییرات اقلیمی» بحث و تبادل نظر کنند.
طبق برنامهریزی انجامشده روز یکشنبه آینده (۲۸ سپتامبر) مجمع عمومی سازمان ملل تعطیل خواهد بود، و روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر روز پایانی خواهد بود؛ این رویداد یک هفتهای به مناسبت هشتادمین سالروز تأسیس سازمان ملل متحد برگزار میشود و موضوع اصلی آن «در کنار هم، بهتریم: ۸۰ سال و فراتر برای صلح، توسعه و حقوق بشر» است.
در این رویداد بینالمللی همچنین جلسات سطح بالا، همراه با صدها دیدار دوجانبه و رویدادهای موضوعی در حاشیه مجمع برگزار میشود.
نمایندگان ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، ناظرانی از واتیکان و دولت فلسطین، و همچنین اتحادیه اروپا در سخنرانیهای این یک هفته شرکت خواهند کرد.
افتتاحیه
افتتاحیه مجمع عمومی سازمان ملل با سخنرانی «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد و «آنالنا بربوک» رئیس هشتادمین مجمع عمومی این نهاد بینالمللی برگزار شد.
«لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا» رئیسجمهور برزیل، به عنوان اولین نفر در جمع رهبران جهان سخنرانی کرد؛ سخنرانی رئیسجمهور برزیل به عنوان اولین سخنران به دلیل ادای احترام به یک سنت دیرینه است. ریشه این سنت به زمانی برمیگردد که اسوالدو آرانیا، نماینده برزیل وزیر خارجه وقت این کشور آمریکای لاتین، در سال ۱۹۴۷ ریاست نخستین و دومین جلسه ویژه مجمع عمومی را بر عهده داشت.
پس از رئیس جمهور برزیل، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، سخنرانی کرد و بعد از آن به نوبت رؤسای کشورهای مختلف از جمله ترکیه، اندونزی، قطر، اردن، لبنان، فرانسه، کلمبیا، لهستان آرژانتین، ویتنام،، اردن، قطر، لهستان سخنرانی کردند. در روز دوم، حدود ۴۰ سخنران از جمله رؤسای جمهور اوکراین، فنلاند و اسلواکی حضور خواهند داشت؛ این سخنرانیها تا شنبه آینده ادامه خواهد داشت.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان روز سهشنبه به منظور حضور در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد آمریکا ترک کرد.
پزشکیان به همراه هیئت همراه برای حضور و سخنرانی در هشتادمین اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته و قرار است تا در این سفر دیدارها و ملاقاتهایی با سران کشورهای اروپایی، منطقه و اعضای بریکس و شانگهای صورت گیرد.
