پیگیری وضعیت اراضی خاوران ۲ تبریز از طریق وزارت راه و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه جلسه شورای مسکن آذربایجان شرقی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، بهمدت چهار ساعت برگزار شد و طی آن موضوعات مهمی در حوزه مسکن و زیرساختهای شهری مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت.
بهرام سرمست در این جلسه با تأکید بر اهمیت موضوع مسکن در جامعه، از افزایش زمان جلسه بهمنظور دستیابی به نتایج ملموس خبر داد و گفت: سیاست دولت باید بر هدایت، سیاستگذاری و نظارت متمرکز باشد و اجرای پروژهها به بخش خصوصی واگذار شود.
وی همچنین خواستار تعامل کلان برای ساماندهی تعاونیهای مسکن، اصلاح فرآیندها، مکانیابی صحیح زمینهای واگذارشده و انجام تکالیف قانونی بانکها در حوزه تأمین مالی پروژهها شد.
