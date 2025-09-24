پیگیری وضعیت اراضی خاوران ۲ تبریز از طریق وزارت راه و شهرسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه جلسه شورای مسکن آذربایجان شرقی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، به‌مدت چهار ساعت برگزار شد و طی آن موضوعات مهمی در حوزه مسکن و زیرساخت‌های شهری مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

بهرام سرمست در این جلسه با تأکید بر اهمیت موضوع مسکن در جامعه، از افزایش زمان جلسه به‌منظور دستیابی به نتایج ملموس خبر داد و گفت: سیاست دولت باید بر هدایت، سیاست‌گذاری و نظارت متمرکز باشد و اجرای پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

وی همچنین خواستار تعامل کلان برای ساماندهی تعاونی‌های مسکن، اصلاح فرآیندها، مکان‌یابی صحیح زمین‌های واگذارشده و انجام تکالیف قانونی بانک‌ها در حوزه تأمین مالی پروژه‌ها شد.