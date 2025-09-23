استاندار آذربایجان شرقی: اجماع ملی برای تکمیل کریدور ارس شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست بعدازظهر سه شنبه در بازدید مشترک با وزیر راه و شهرسازی از تونل ننموای در کریدور ارس، بر اهمیت راهبردی این پروژه تأکید کرد و اظهار کرد: براساس تفاهمات منعقدشده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و پیگیریهای انجامشده، اجماع ملی برای تکمیل این پروژهها شکل گرفته است.
وی افزود: رفتوآمدها، دعوتها و بازدید مقامات جمهوری آذربایجان از این پروژه، نشاندهنده عزم جدی دو کشور برای تسریع در بهرهبرداری از کریدور ارس است و اکنون با حمایت کمیسیون امنیت ملی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاهها، روند اجرا شتاب بیشتری گرفته است.
سرمست با اشاره به تأکیدات رئیسجمهور برای تکمیل هرچه سریعتر این طرحها خاطرنشان کرد: پیگیریها نتیجه داده و امیدواریم در مدت زمان کوتاهی شاهد بهرهبرداری از این پروژههای مهم و تأثیرگذار در توسعه ارتباطات و مبادلات منطقهای باشیم.
