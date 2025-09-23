  1. استانها
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۵

استاندار آذربایجان شرقی: اجماع ملی برای تکمیل کریدور ارس شکل گرفته است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی از اجماع ملی برای تسریع در اجرای پروژه‌ راهبردی کریدور ارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست بعدازظهر سه شنبه در بازدید مشترک با وزیر راه و شهرسازی از تونل ننم‌وای در کریدور ارس، بر اهمیت راهبردی این پروژه تأکید کرد و اظهار کرد: براساس تفاهمات منعقدشده میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و پیگیری‌های انجام‌شده، اجماع ملی برای تکمیل این پروژه‌ها شکل گرفته است.

وی افزود: رفت‌وآمدها، دعوت‌ها و بازدید مقامات جمهوری آذربایجان از این پروژه، نشان‌دهنده عزم جدی دو کشور برای تسریع در بهره‌برداری از کریدور ارس است و اکنون با حمایت کمیسیون امنیت ملی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، روند اجرا شتاب بیشتری گرفته است.

سرمست با اشاره به تأکیدات رئیس‌جمهور برای تکمیل هرچه سریع‌تر این طرح‌ها خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها نتیجه داده و امیدواریم در مدت زمان کوتاهی شاهد بهره‌برداری از این پروژه‌های مهم و تأثیرگذار در توسعه ارتباطات و مبادلات منطقه‌ای باشیم.

