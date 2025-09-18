به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در نشست مجمع عمومی شورای فرهنگ عمومی استان آذربایجان شرقی که با حضور آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور همراه بود، گفت: امسال با حال و هوای جدیدی وارد هفته دفاع مقدس می‌شویم. در شرایطی که یک جنگ تحمیلی دوازده‌روزه را پشت سر گذاشتیم و استان ما حملات شدید و مکرری را متحمل شد.

استاندار آذربایجان شرقی، مقاومت و روحیه ایثارگری مردم و دستگاه‌های اجرایی را ستود و افزود: علی‌رغم شدت حملات، روحیه مقاومت، ایثار و فداکاری و تعامل بین اعضای شورای تأمین، سازمان‌های دولتی، قوای سه‌گانه، نماینده ولی‌فقیه در استان، امامان جمعه، فرمانداران، نمایندگان مجلس و به‌ویژه مشارکت گسترده و خودجوش گروه‌های مردمی، اصناف و خیرین، زمینه‌ساز پیروزی در این آزمون بود.

وی با تجلیل از شهدای این دوره و خانواده‌های آنان، بر ضرورت نشر و زنده‌نگاه‌داشتن ارزش‌های دفاع مقدس با زبان روز و متناسب با نسل جدید و اقوام مختلف تأکید کرد.

سرمست با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری، «اتحاد مقدس» را دستاورد بزرگ جنگ دوازده‌روزه خواند و گفت: مقام معظم رهبری به درستی بر "اتحاد مقدس" تأکید کردند که در ادبیات دولت، ترجمان همان "وفاق ملی" است. این استراتژی که با هوشمندی رئیس‌جمهور مطرح و اجرا شد، پس از این جنگ، برکات خود را به وضوح نشان داد. اگر این وفاق ملی نبود، طمع دشمن برای ادامه حملات بیشتر می‌شد.

استاندار آذربایجان شرقی، «تبیین وفاق ملی و انسجام ایجادشده بین ارکان نظام» را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های شورای فرهنگ عمومی برشمرد و خطاب به اعضای شورا گفت: ما باید مبلغ و مدافع فرهنگ وفاق اجتماعی در سطح شهرستان‌ها باشیم. سیاست‌های دولت و نظام باید از طریق تعامل و ارتباط سازنده به درستی به جامعه منتقل شود.

وی هشدار داد: هرگونه دوگانه‌سازی و دامن‌زدن به شکاف‌های اجتماعی، وفاق ملی را به چالش می‌کشد. شکاف بین حاکمیت، قوای سه‌گانه، دولت و ملت، شکاف قومیتی، جنسیتی یا نسلی، از جمله زمینه‌هایی است که مورد توجه دشمنان نظام است. ما باید این شکاف‌ها را پیوند زده و به وفاق و انسجام تبدیل کنیم.

سرمست، مأموریت اصلی شورای فرهنگ عمومی را «گسترش رفاه و تقویت انسجام اجتماعی» و «انتقال ارزش‌های نسل گذشته به نسل جدید با زبان و ابزار روز» دانست و تصریح کرد: استفاده از شیوه‌های هنرمندانه و حتی تکنولوژی روز مانند هوش مصنوعی، برای انتقال این ارزش‌های اصیل به همه مردم کشور، ضروری است. این وفاق اجتماعی، بزرگ‌ترین سرمایه این نظام است.