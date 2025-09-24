به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب چهارشنبه در نشست با مدیر کل بنیاد مسکن در محل فرمانداری سمنان با بیان اینکه روستاهای بخش مرکزی سمنان از توسعه مسکن ملی عقب مانده است، ابراز داشت: این مهم می‌طلبد تا توسعه پایدار روستاها رقم بخورد.

وی با بیان اینکه توجه به روستاها باعث امیدواری و مهاجرت معکوس می‌شود، افزود: برای تحقق این اهداف می‌بایست زیرساخت‌های مورد نیاز نیز فراهم شود.

فرماندار سمنان بابیان اینکه یکی از خواسته‌های مردم روستاهای بخش مرکزی شامل رکن آباد، خیر آباد، دلازیان و علا واگذاری زمین است، ابراز داشت: انتظار می‌رود تا با تعامل دستگاه‌های اجرایی و دهیاری این روستاها طرح‌های مرتبط با مسکن رفع شود.

صمیمیان بابیان اینکه بستر لازم برای مشارکت مردم در حوزه مسکن باید فراهم شود، تصریح کرد: تسهیل روند اجرای طرح‌های بنیاد مسکن در روستاهای مذکور با مشارکت مردم مورد تاکید است.

وی افزود: به همین منظور تفاهم نامه میان بنیاد مسکن و دهیاری خیر آباد منعقد شد تا موضوع تفکیک و واگذاری زمین در حوزه مسکن رفع شود.