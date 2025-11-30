  1. استانها
فرماندار سمنان: بانوان در طراحی و اجرای برنامه‌های اجتماعی پیشگام شوند

سمنان-فرماندار سمنان با تأکید بر نقش محوری زنان در توسعه جامعه، از بانوان استان خواست تا با ارائه طرح‌های ابتکاری،در تدوین و اجرای برنامه‌های ارتقای جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان مشارکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی گرامیداشت مقام زن در محل فرمانداری سمنان با بیان اینکه زنان در پیشبرد امور اجتماعی و فرهنگی نقش بنیادین دارند، ابراز داشت: این مهم می‌طلبد تا نقش مدیریتی بانوان در سمنان تقویت شود.

وی خواستار توسعه حضور زنان مؤثر در ساختار مدیریتی شد و افزود: این اقدام می‌تواند به برنامه ریزی مطلوب‌تر در حوزه مدیریت شهرستان کمک کند.

فرماندار سمنان بابیان اینکه مشارکت مستقیم زنان در تدوین و اجرای برنامه‌ها می‌بایست در دستور کار واقع شود، ابراز داشت: این مهم نیازمند ارائه طرح از سوی بانوان برای ارتقا این جایگاه است.

صمیمیان بابیان اینکه بانوان طرح‌های خود را برای ارتقا جایگاه اجتماعی و فرهنگی زنان در سمنان باید ارائه دهند، تصریح کرد: از این رو می‌بایست برنامه‌هایی با کیفیت بالا در شأن و منزلت زنان اجرا شود.

وی با بیان اینکه ۱۹ و ۲۰ آذرماه برنامه پاسداشت هزاره مناره مسجد جامع سمنان با حضور وزیر میراث فرهنگی برگزار می‌شود، افزود: همزمان با این مراسم برنامه مشترک بزرگداشت روز زن و مادر نیز تدارک دیده شده است.

