برگزاری مانور زلزله در استان سمنان با مشارکت ۲۱ شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در جلسه مانور مدیریت مخاطرات طبیعی با محوریت زلزله در محل فرمانداری سمنان از برگزاری مانور سراسری زلزله خبر داد و ابراز داشت: این طرح برای ۱۵ آبان ماه سال جاری برنامه ریزی شده است.

وی افزود: هدف از برگزاری این رویداد ارتقا دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان و همچنین آمادگی دستگاه‌های اجرایی در مواقع بحران است.

فرماندار سمنان خواستار همراهی همه دستگاه‌های اجرایی شد و ابراز داشت: اجرای دقیق و مؤثر این رویداد مورد تاکید استانداری است.

صمیمیان با بیان اینکه ۲۱ شهرداری فعال در استان سمنان وجود دارد، تصریح کرد: مشارکت این شهرداری‌ها در برگزاری این رویداد ضروری است.

وی با بیان اینکه ظرفیت و امکانات بخش خصوصی باید به کار گرفته شود، افزود: در این خصوص بازدیدهای لازم باید انجام و سایت اجرایی تعبیه شود.