  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۴

برگزاری مانور زلزله در استان سمنان با مشارکت ۲۱ شهرداری

برگزاری مانور زلزله در استان سمنان با مشارکت ۲۱ شهرداری

سمنان- فرماندار سمنان از برگزاری مانور زلزله در سطح استان خبر داد و بر لزوم مشارکت فعال و مؤثر تمامی ۲۱ شهرداری شهرستان‌های سمنان در این طرح ایمنی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه دوشنبه در جلسه مانور مدیریت مخاطرات طبیعی با محوریت زلزله در محل فرمانداری سمنان از برگزاری مانور سراسری زلزله خبر داد و ابراز داشت: این طرح برای ۱۵ آبان ماه سال جاری برنامه ریزی شده است.

وی افزود: هدف از برگزاری این رویداد ارتقا دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان و همچنین آمادگی دستگاه‌های اجرایی در مواقع بحران است.

فرماندار سمنان خواستار همراهی همه دستگاه‌های اجرایی شد و ابراز داشت: اجرای دقیق و مؤثر این رویداد مورد تاکید استانداری است.

صمیمیان با بیان اینکه ۲۱ شهرداری فعال در استان سمنان وجود دارد، تصریح کرد: مشارکت این شهرداری‌ها در برگزاری این رویداد ضروری است.

وی با بیان اینکه ظرفیت و امکانات بخش خصوصی باید به کار گرفته شود، افزود: در این خصوص بازدیدهای لازم باید انجام و سایت اجرایی تعبیه شود.

کد خبر 6629009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها