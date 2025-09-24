به گزارش خبرنگار مهر، وحید شمسایی سرمربی تیم ملی ایران در پاسخ به خبرنگاران پس از صعود به دوره نهایی جام ملت‌های آسیا گفت: خدا را بابت سه پیروزی و صعود به عنوان تیم اول شکر می‌کنم، گرچه این را یه وظیفه در قبال مردم میدانم. ما ایران هستیم و مردم انتظاری غیر از این از فوتسال ندارند. گرچه باز هم تکرار می‌کنم که امیدوارم زمین مسابقات در اندونزی این چیزی نباشد که اینجا دیدیم، کف‌پوش بسیار نامناسب و برای سلامت بازیکنان خطرناک بود.

شمسایی ضمن تبریک به تیم مالزی برای صعود به جام ملت‌ها افزود: یک بازی خوب در فضایی لذت‌بخش برگزار شد. حضور ۷‌ هزار تماشاگر و تشویق‌های مداوم آن‌ها فشار زیادی به بازیکنان جوان ما وارد کرد، اما همین لذت مشترک با مردم معنای واقعی فوتسال است. خوشحالم که مردم مالزی نیز از صعود تیم‌شان خوشحالند، آن‌ها شایسته این موفقیت بودند.

شمسایی در ادامه تأکید کرد: ما هنوز راه درازی در پیش داریم. باید در ایران بازی‌ها را دوباره بررسی کنیم. این یک کار تمام‌نشدنی است و اگر بخواهیم عقب نمانیم، باید تلاش بیشتری کنیم، هم من، هم کادر فنی و هم بازیکنان.

او در پایان درباره مرحله نهایی جام ملت‌ها گفت: در بهمن ماه به اندونزی می‌رویم و هدفمان دفاع از عنوان قهرمانی است. اما این جام به ما هدیه نمی‌شود. همه حریفان با تمام قدرت برای درخشش می‌آیند و ما باید از همه بهتر باشیم.

تیم ملی فوتسال ایران با سه پیروزی متوالی مقابل مالزی، امارات و بنگلادش، ۲۶ گل زده، بدون گل خورده و با اقتدار کامل به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا در اندونزی صعود کرد.