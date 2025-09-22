  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

شمسایی: بهترین بودن وظیفه تیم ملی فوتسال است

سرمربی تیم ملی ایران گفت: ما محکوم به بهترین بودن هستیم و باید از اعتبار فوتسال کشورمان در قاره کهن دفاع کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شمسایی با تشکر از مهمان‌نوازی مالزیایی‌ها گفت: ما یک تیم جوان شده هستیم برای همین مدام در این بازی دست به تغییر تاکتیک و بازیکن می‌زدیم تا جوان‌ترها بتوانند فرصت بیشتری برای نمایش کیفیتشان پیدا کنند. از نتیجه و کیفیت بازی راضی هستم و به بازی با مالزی فکر می‌کنم.

او گفت: قطعاً مقابل مالزی هم با تمام وجود بازی می‌کنیم، این یک رقابت رسمی است و ما حق لغزش نداریم، می‌دانیم مالزی در این دیدار حمایت تماشاگرانش را خواهد داشت اما با احترام تمام به میزبان مسابقات، رویکرد ما بازی با تمام قدرت است.

سرمربی تیم ملی فوتسال با تاکید مجدد بر عدم هماهنگ بودن توپ و زمین بازی گفت: من حرف نشست قبلی را تکرار می‌کنم، این توپ با این زمین هماهنگ نیست و به قول فوتسالی‌ها مدام پله می‌شود، این موضوع کار را برای بازیکن موقع لمس توپ مشکل می‌کند، امیدوارم در مرحله نهایی جام ملت‌ها در اندونزی ما با این شرایط مواجه نشویم.

تیم ملی فوتسال ایران که با این دو پیروزی صعود خود را به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ اندونزی نهایی کرده است روز چهارشنبه در سومین دیدار به مصاف مالزی میزبان می‌رود.

