۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

دومین پیروزی پرگل تیم ملی فوتسال ایران در مقدماتی جام ملت‌های آسیا

دومین پیروزی پرگل تیم ملی فوتسال ایران در مقدماتی جام ملت‌های آسیا

تیم ملی فوتسال ایران دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا را با پیروزی پرگل برابر امارات به پایان برد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های فوتسال مقدماتی جام ملت‌های آسیا که به میزبانی مالزی در جریان است، امروز دوشنبه تیم ملی ایران برابر امارات قرار گرفت و در پایان ۱۰ بر صفر حریف خود را شکست داد.

بهروز عظیمی (دوگل)، مسعود یوسف (سه گل)، مهدی کریمی، حسین طیبی، امیرحسین دهقانی، علی خلیلوند و مهدی رستمی‌ها برای تیم ملی فوتسال ایران گل زدند.

شاگردان وحید شمسایی که در بازی اول خود بنگلادش را ۱۲ بر صفر شکست داده بودند، در سومین بازی خود روز چهارشنبه هفته جاری برابر مالزی میزبان مسابقات به میدان خواهند رفت.

