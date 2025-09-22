به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های فوتسال مقدماتی جام ملت‌های آسیا که به میزبانی مالزی در جریان است، امروز دوشنبه تیم ملی ایران برابر امارات قرار گرفت و در پایان ۱۰ بر صفر حریف خود را شکست داد.

بهروز عظیمی (دوگل)، مسعود یوسف (سه گل)، مهدی کریمی، حسین طیبی، امیرحسین دهقانی، علی خلیلوند و مهدی رستمی‌ها برای تیم ملی فوتسال ایران گل زدند.

شاگردان وحید شمسایی که در بازی اول خود بنگلادش را ۱۲ بر صفر شکست داده بودند، در سومین بازی خود روز چهارشنبه هفته جاری برابر مالزی میزبان مسابقات به میدان خواهند رفت.