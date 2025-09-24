به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد مولوی ظهر چهارشنبه در جلسه رفع مشکلات دانشگاههای آبادان و خرمشهر که در سالن جلسات دانشگاه علوم و فنون دریانوردی خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: شهرهای آبادان و خرمشهر پیشانی دفاع مقدس در کشور هستند و غیر از جنگ ۱۲ روزه، این دو شهر با حضور در انتهای مرز همچنان بار دفاع را بر دوش دارند.
وی با اشاره به چالشهای ساختاری کشور بیان کرد: ساختارهایی که سیاستگذار هستند به صورت جزیرهای عمل میکنند و یکی از مشکلات عمده، موازیکاری در حکمرانی است. دو مشکل اساسی در وزارت علوم نیز تمرکز بیش از حد و نبود استقلال واقعی دانشگاههاست.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: شورای گسترش آموزش عالی باید به شورای آمایش تبدیل شود و رشتههایی با ضریب اشتغال بالا و جذابیت بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه علمی و آموزشی شهرهای آبادان و خرمشهر، توضیح داد: موضوع اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم توسعه مورد تأکید قرار گرفته و در همین راستا با همکاری دانشگاه علوم و فنون دریانوردی، موضوع لایروبی اروندرود در بند ۵ ماده ۴۸ این برنامه جای داده شد.
مولوی گفت: از وزارت علوم انتظار میرود نگاه ویژهای به توسعه آبادان و خرمشهر داشته باشد. همچنین حدود شش رشته برای آینده جمهوری اسلامی ایران حیاتی است که از جمله آن میتوان به هوش مصنوعی و کوانتوم اشاره کرد.
لدر این نشست «جاسب نیکفر» مدیرکل امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «افشین سفاهن» رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم و فرمانداران شهرهای آبادان و خرمشهر حضور داشتند.
