تحولات امروز مصادیق تازه آیات الهی‌ هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمهدی خضری بعد از ظهر چهارشنبه در آیین رونمایی از کتاب «مقیاس» با اشاره به نقش ملت ایران در تحولات منطقه و پیوند آن با مفاهیم قرآنی، اظهار کرد: قرآن کریم کتابی برای همه زمانها است ونباید آن را فقط برای عصر نزول دانست.
وی افزود: آیات الهی در طول تاریخ مصادیق تازهای پیدا میکنند و امروز، با سرعت تحولات جهانی، معنای بسیاری از آیات برای ما روشنتر شده است.
وی با استناد به قاعده «جذب و تطبیق» از تفسیر المیزان علامه طباطبایی، تأکید کرد: قرآن مانند خورشیدی است که بر همه سرزمینها و قرون میتابد.
امام جمعه موقت قزوین اضافه کرد: آیهای که در هزار و چهارصد سال پیش نازل شده، ممکن است امروز در بستر تحولات منطقهای و جهانی، مصداقی تازه پیدا کند و معنای عمیقتری برای ما آشکار شود.
خضری با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر در منطقه، این رخداد را نمونهای از پیوند قلبی ملتها دانست و افزود: این اتفاق، ملت ایران را از یک نقطه به نقطهای دیگر پرتاب کرد و این تحول نه با محاسبات مادی، بلکه با اراده الهی و ایمان مردم رقم خورد.
وی تصریح کرد: امروز جوانان منطقه با افتخار تصویر رهبر انقلاب را در گوشیهای خود نگه میدارند و پرچم ایران را نماد عزت میدانند؛ این همان پیوندی است که قرآن از آن سخن گفته است.
وی با اشاره به تجربه حضور در مراسم اربعین و ارتباط با قبایل مختلف عراق، گفت: این پیوند قلبی و تحول ایمانی، تازه دارد خود را نشان میدهد و ما باید بتوانیم از این حوادث، روایت الهیاتی و فطری ارائه دهیم.
امام جمعه موقت قزوین با تأکید بر نقش قرآن در هدایت تحولات امروز، تصریح کرد: سوره فجر، آیاتی درباره یاران رسول خدا دارد که چهرههایشان اثر سجود دارد و در تورات و انجیل نیز از آنان یاد شده است. این یاران مانند مزرعهای هستند که محصول فراوانی داده و موجب شگفتی کشاورز شدهاند؛ امروز، موج اسلامخواهی، دفاع از فلسطین و حقطلبی در جهان، همان محصولی است که قرآن وعده داده بود.
وی در پایان با اشاره به ضرورت تولید روایتهای فرهنگی و تاریخی از این تحولات، گفت: ما نیازمند قلمهایی هستیم که بتوانند این اتفاقات را با نگاه الهیاتی و عاشورایی ثبت کنند.
