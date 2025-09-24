به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس در گفتگویی با سایت khamenei.ir به بررسی ابعاد دفاع مقدس ۱۲ روزه و نقش مردم، رهبری و نیروهای مسلح در این جنگ و بحران‌های داخلی و خارجی ایالات متحده و افول همراهی متحدانش پرداخت. روز گذشته قسمت اول این گفتگو منتشر شد.

سرلشکر محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس، با اشاره به بحران‌های داخلی و خارجی ایالات متحده و افول همراهی متحدانش، تأکید کرد تفکر آمریکایی و برنامه‌های ترامپ و نتانیاهو روزبه‌روز با مشکلات و بن‌بست‌های تازه مواجه می‌شود، در حالی که تفکر اسلامی و ایرانی در عرصه بین‌المللی حامیان بیشتری پیدا کرده است.

سردار محسن رضایی، گفت: آیا تفکر آمریکایی می‌تواند موفق شود؟ هرچه به جلو پیش می‌رویم می‌بینیم وضعیت آمریکا و اسرائیل بدتر می‌شود. آمریکا هم در داخل و هم در خارج، روزبه‌روز با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود. از لحن خشونت‌آمیز ترامپ نسبت به خبرنگارها گرفته تا سایر موارد، پیداست که آن‌ها زیر فشار بسیار سنگینی هستند و به بن‌بست نزدیک می‌شوند.

وی با تأکید بر غیرقانونی بودن اقدامات آمریکا ادامه داد: آن‌ها آشکارا زیر تعهدات بین‌الملل زده‌اند. در دنیا، جز سه کشور اروپایی، دیگر کشورهای اروپایی از آمریکا فاصله می‌گیرند. مثلاً در مسئله فلسطین، چندین کشور اروپایی و غربی قصد دارند رسمیت کشور فلسطین را در سازمان ملل به رأی بگذارند. که نتانیاهو تهدید کرد اگر چنین شود، حقیقت فلسطین را به‌زعم خود آشکار خواهد کرد.

رضایی به اختلافات آمریکا با متحدانش اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها حتی با دوستان نزدیکشان، مانند هند، دچار اختلاف شده‌اند و هند اعلام کرده به سمت خودکفایی حرکت می‌کند، در حالی که هند از متحدین نزدیک آمریکاست و آمریکا برای موازنه با چین، هند را تقویت کرده بود.

وی افزود: حمله به قطر سبب نگرانی همه کشورهای منطقه شده است. عربستان با پاکستان قرارداد پیمان امنیتی بسته. هرچه این دیدگاه ترامپ - نتانیاهو یا آمریکایی صهیونیستی جلوتر می‌رود، بن‌بست‌های بیشتری پیش روی آن‌ها شکل می‌گیرد. بحران درون آمریکا به حدی است که گارد این کشور وارد درگیری در خیابان‌ها شده و ترامپ تهدید کرده در صورت اقدام رسانه‌ها، دستور بازداشت آن‌ها را خواهد داد.

رضایی خاطرنشان کرد: تفکر آمریکایی، برنامه‌های آمریکا، ترامپ و نتانیاهو روزبه‌روز با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد. در مقابل، تفکر اسلامی و ایرانی روزبه‌روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند. اگر قبل از جنگ ۳۳ روزه حامیان کمتری داشتیم، پس از آن و تا امروز همراهان ما در عرصه منطقه‌ای افزایش یافته‌اند.

وی با اشاره به موج‌های جدید ضد صهیونیستی گفت: این نهضت در اسپانیا و هلند گسترده شده و حتی علیه حضور ورزشکاران اسرائیلی در مسابقات فعالیت می‌کنند. اسپانیا و هلند در اتحادیه اروپا به‌شدت به دنبال تحریم اسرائیل هستند. حکم علیه نتانیاهو صادر شده و او مسیر پروازی‌اش را به‌گونه‌ای انتخاب می‌کند که خطر توقیف در برخی کشورها وجود نداشته باشد.

رضایی درباره واکنش‌ها به اقدامات آمریکا و اسرائیل علیه ایران گفت: در حمله اسرائیل و آمریکا به ایران، همه کشورها حتی آن‌هایی که با ما نبودند، با این اقدام مخالفت کردند و همراهی با ایران و فلسطین روزبه‌روز بیشتر شده است.

وی به حرکت کشتی‌های حامل کمک به غزه اشاره کرد و افزود: حتی اگر اسرائیل موفق شود جلوی همه آن‌ها را بگیرد، بازهم شکست است؛ چرا که این کشتی‌ها فقط آب، غذا و دارو می‌برند و جلوگیری از رساندن این کمک‌ها خود شکستی دیگر برای آن‌ها خواهد بود.

افزایش آمادگی‌ها، ملت ایران را موفق‌تر و نقشه دشمن را خنثی می‌کند

سرلشکر محسن رضایی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس، با تأکید بر ضرورت آمادگی‌های بیشتر، تقویت و ارتقای چهار عرصه دفاعی، دیپلماسی، اقتصادی و فرهنگی اجتماعی را کلید موفقیت جمهوری اسلامی و ملت ایران دانست و گفت: ما باید آماده باشیم. موفقیت جمهوری اسلامی و ملت ما به آمادگی‌های بیشتر است.

وی میدان نخست را میدان دفاعی دانست و توضیح داد: در جنگ اخیر نقاط ضعف و قوت ما مشخص شد و باید با سرعت، چه در بعد فناوری، چه در بعد تاکتیک‌ها و چه در بعد راهبردها، قوی‌تر شویم. دیپلماسی امروز به جنگ بدل شده و کشور در جنگ دیپلماتیک به سر می‌برد. اقدام اخیر سه کشور اروپایی، خلاف قوانین بین‌المللی و برجام بود. آن‌ها پس از خروج آمریکا، تمام تعهدات خود را زیر پا گذاشتند، مرتکب تخلف و کارشکنی شدند و با زور اقداماتی دیپلماتیک علیه ایران انجام دادند.

سرلشکر رضاییبا بیان آنکه باید در عرصه دیپلماسی حضور کاملاً فعال داشت و انتظار از مذاکرات مشخص شود، در رابطه با میدان سوم بیان کرد: در میدان اقتصادی باید آمادگی داشته باشیم؛ از کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی تا مدیریت قیمت‌ها، همان‌گونه که در جنگ ۱۲ روزه همکاری میان دولت و مردم شکل گرفت. امروز آمادگی اقتصادی باید هم در سطح جامعه و هم در سطح دولت ارتقا یابد.

وی میدان چهارم را فرهنگی اجتماعی دانست و تاکید کرد: در این عرصه باید فضای رسانه‌ای را تقویت کنیم، اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف به مردم داشته باشیم و در برابر تبلیغات جنگ روانی و جنگ ادراکی دشمن هوشیار باشیم، لذا با فعال شدن این چهار میدان، توان دفاعی، دیپلماتیک، اقتصادی و رسانه‌ای کشور افزایش یافته و آمادگی برای مقابله با چالش‌ها به حداکثر خواهد رسید.