به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پایداری انقلاب اسلامی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیانیه‌ای صادر و تأکید کرد: توجه به تجربه‌ها و عقلانیت ایجاب می‌کند که به جای اعتماد چندین باره به وعده‌های غیرقابل اتکای طرف مقابل، مسیر قوی شدن کشور و تقویت همه جانبه ایران با چشمان باز و درک صحیح از فرصت‌های بی‌نظیر جغرافیایی و ظرفیت‌های ناب داخلی و همچنین شرکای راهبردی دنبال شود تا هزینه تهدید برای دشمن چنان بالا رود که اساساً جرأت بیان تهدید و اقدام پیدا نکند.

متن بیانیه به این شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ

تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی ایران پر از حوادث تلخ و شیرین و نشیب و فرازهایی است که با عنایت ویژه پروردگار و حضرت حجت‌بن‌الحسن مهدی موعود (عج) و با رهبری خردمندانه و حکیمانه امام راحل (ره) عظیم‌الشأن و رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و با همت بلند و ایثارگری ملت بزرگ ایران با سربلندی و افتخار پشت سر نهاده شده و عزتمندانه به پیش می‌رود. و قطع یقین دوران هشت ساله دفاع مقدس نمودار مجموعه‌ای از برجسته‌ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی و جانفشانی دلاورانه در پای پرچم برافراشته اسلام و قرآن است.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سال جاری با عنایت به اتصال معنایی و هویتی هشت ساله دفاع مقدس با دفاع مقدس ۱۲ روزه اخیر در مقابل رژیم صهیونسیتی و آمریکای جنایتکار معانی تازه و بدیعی یافته است و نشان داد که آرمان‌ها، اهداف، غایات، درس‌ها و الگوهای نبرد ۸ ساله مقدس، در متن نیروهای مسلح سرافراز و مردم غیور ما جاری و ساری است و انقلاب اسلامی به معنای حقیقی کلمه، زنده است.

هفته دفاع مقدس، بازخوانی حقیقت نهادینه شده در حیات پرافتخار ملت ایران است که با ایمان، اراده، امید، ایثار، مقاومت و وحدت شکل گرفت و توانست در برابر تمامیت‌خواهی ابرقدرت‌های جهانی که در هیأت رژیم بعثی عراق متجلی شده بود، قامت استوار ملت را به نمایش بگذارد. هشت سال دفاع مقدس، نبرد جبهه حق علیه باطل و پاسداری از تجاوز آشکار به مرزهای جغرافیایی، هویت دینی، استقلال سیاسی و کرامت انسانی بود و نشان داد که صیانت از سرزمین کهن، با قدرت نظامی، جوهره ایمان، پیوند مردم و حاکمیت و فداکاری و ایثارگری امکان‌پذیر است.

هشت سال دفاع مقدس، کارزاری عظیم بود که به پشتوانه جوانان رشید ایران اسلامی و همه اقشار و آحاد جامعه و با تقدیم هزاران شهید و جانباز، با پیروزی غرورآفرین و کسب تجارب میدانی برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به بار نشست و کشور را در مسیری قرار داد تا امروز مایه مباهات مسلمین و امید مستضعفین جهان باشد.

امروز، میراث دفاع مقدس همچنان زنده است و همان روحیه در جنگ ۱۲ روزه علیه ملت ایران بار دیگر جلوه‌گر شد. و مردم مؤمن و بصیر کشورمان با تبعیت از امام خامنه‌ای عزیز و رشادت نیروهای مسلح مقتدر با همدلی و اتحاد، نشان دادند که همچنان همان عزم و اراده دفاع مقدس در کالبد ملت جاری است و فرهنگ دفاع مقدس در ساحت‌های نوین خود را بازتولید می‌کند. روحیه‌ای که در جبهه‌های جنوب و غرب ایران در هشت سال دفاع مقدس بروز و ظهور یافت و در نبرد ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی و پاسخ دندان‌شکن به تجاوزگری رژیم کودک‌کش مجدداً تبلور یافت و دشمن را وادار به بازاندیشی در محاسبات خود و عقب‌نشینی فوری کرد.

به لطف پروردگار متعال این روحیه مقاومت و ایستادگی در ملت ایران باعث گردیده تا در حالی که دشمنان این آب و خاک با استفاده از ظرفیت رسانه‌های خود تلاش می‌کنند پروژه تصویرسازی ضعیف از ایران اسلامی را پیگیری کنند، رهبر شجاع، حکیم و مقتدر انقلاب اسلامی، مثل همه این ۳۶ سال زعامت مدبرانه و هدایت حکیمانه خود، مقتدرانه راوی قدرت، فتح و امید ملت ایران شدند و پیام رسای اقتدار، عزت، عقلانیت و راهبردهای استوار انقلاب اسلامی از زبان ایشان به گوش جهانیان رسید. و بار دیگر در لحظه‌ای حساس و تعیین کننده از تاریخ این کشور، عزت و شأن و اعتبار ایران مقتدر، که به سبب سیگنال‌های نادرست برخی جریان‌های بی‌تعهد در معرض آسیب بود، ترمیم و احیا شد و مجدداً تصویری روشن از شأن ملت بزرگ ایران، حقیقت نظام اسلامی، امتداد راه نورانی امام راحل و قدرت بی‌بدیل انقلاب در چشم سران کشورها، نخبگان و مردم جهان به نمایش گذاشته شد.

امروز همگان شاهدند که دستیابی جمهوری اسلامی ایران به فناوری زیرساختی و حیاتی غنی‌سازی اورانیوم و مقاومت در مقابل زیاده‌خواهی‌های دشمنان، به نماد بارزی از دوراندیشی مدیریتی نظام اسلامی در رسیدن به خوداتکایی اقتصادی و سیاسی و اقتدار علمی کشور تبدیل شده است. و سرمایه‌ای استراتژیک برای امنیت غذایی، بهداشت و درمان‌های پیشرفته، صنعت بالادستی، انرژی پاک و پژوهش‌های فناورانه پیشرفته خلق کرده و ایران را در ردیف معدود قدرت‌های دارای توان غنی‌سازی بالا قرار داده است. جهان شاهد است که غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایرانیان صرفاً با اهداف صلح‌آمیز و بدون نیاز به ورود در حوزه تسلیحات، نشانه‌ای روشن از بلوغ فناورانه و استقلال علمی کشور می‌باشد.

تداوم راهبرد کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی و رشد علمی و فناوری کشور با تلفیق توان بازدارندگی نظامی همراه با پشتوانه مردمی و انسجام اجتماعی درس مهم دوران دفاع مقدس برای همه ما است و همه اینها از سرچشمه واحد ایمان به نصرت الهی، شجاعت در برابر ظالم و یقین به حقانیت مسیر نشأت می‌گیرد و میراث آن دوران، امروز نیز در برابر دشمنی به مراتب پیچیده‌تر همچنان کارآمد و زنده است.

لذا از آنجایی که معتقدیم امروز یکی از میادین اصلی مبارزه با دشمن، میدان دیپلماسی است، در عرصه سیاست خارجی توجه به تجربه‌های پرهزینه گذشته، ضرورت عقلی است. و تجربه مذاکرات گذشته ثابت کرده که گفتگو با آمریکا در شرایط کنونی، نه منفعت و سود و دستاوردی برای ایران داشته و نه به کاهش تهدیدات بر علیه کشور و ملت منجر خواهد شد. دولت آمریکا نیز قلدرمآبانه به جای مذاکره واقعی، درصدد تحمیل خواسته‌های بی‌پایان خود و تنها به دنبال تحمیل بسته‌ای از محدودیت‌هاست که از صنعت هسته‌ای تا توان موشکی و راهبردهای منطقه‌ای را شامل می‌شود. و نتیجه چنین روندی چیزی جز تسلیم راهبردی و در نهایت افزایش تهدیدپذیری کشور نخواهد بود.

بنابراین توجه به تجربه‌ها و عقلانیت ایجاب می‌کند که به جای اعتماد چندین باره به وعده‌های غیرقابل اتکای طرف مقابل، مسیر قوی شدن کشور و تقویت همه جانبه ایران با چشمان باز و درک صحیح از فرصت‌های بی‌نظیر جغرافیایی و ظرفیت‌های ناب داخلی و همچنین شرکای راهبردی دنبال شود تا هزینه تهدید برای دشمن چنان بالا رود که اساساً جرأت بیان تهدید و اقدام پیدا نکند.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی در پایان مجدداً ضمن تجلیل و تقدیر ویژه از مجاهدت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش قهرمان، سپاه پاسداران عزیز، نیروی انتظامی مقتدر، بسیجیان مخلص و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سرافراز، جانبازان عزیز، آزادگان و رزمندگان سلحشور و خانواده‌های ایثارگرشان، هفته دفاع مقدس را فرصتی برای بازخوانی، بازروایی و بازاندیشی و تعمیق این نظریه و این حقیقت می‌داند که امنیت، استقلال و عزت ملی محصول مصلحت‌جویی‌های عاقبت اندیشانه نیست بلکه ثمره پایداری بر اصول و استمرار در مقاومت و ایمان به حقانیت مسیر مقدس تحت هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری است.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته

جبهه پایداری انقلاب اسلامی