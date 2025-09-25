سنگاپور متا را با جریمه تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور داخلی سنگاپور در بیانیهای اعلام کرد متا در صورت عدم رعایت این الزامات بدون دلیل موجه ممکن است تا یک میلیون دلار سنگاپور (معادل ۷۷۶,۶۳۹ دلار آمریکا) جریمه شود.
همچنین، در صورت عدم رعایت پس از پایان مهلت مقرر، جریمهای تا سقف ۱۰۰ هزار دلار سنگاپور به ازای هر روز تأخیر اعمال خواهد شد.
این وزارتخانه اعلام کرد دستورالعمل دیروز برای متا صادر شده است. در اوایل ماه جاری پلیس سنگاپور به متا دستور داد اقدامات ضد کلاهبرداری را در برابر تبلیغات، حسابهای کاربری، پروفایلها و صفحههای تجاری که نسخه جعلی مقامات دولتی در فیس بوک هستند، انجام دهد. البته در این دستور مهلتی تعیین نشده بود.
استفاده از فیسبوک برای جعل هویت بین ژوئن ۲۰۲۴ تا ژوئن سال جاری افزایش یافته است. گزارشها حاکی است کلاهبرداران از ویدئوها و تصاویر مسئولان دولتی در تبلیغات جعلی، حسابها، پروفایلها و صفحات تجاری سوءاستفاده میکنند تا قربانیان را فریب دهند.
وزارت امور داخلی اعلام کرد: هرچند متا اقداماتی را برای مقابله با خطر کلاهبرداریهای جعل هویت در سطح جهانی، از جمله در سنگاپور، انجام داده، اما وزارت امور داخلی و نیروی پلیس سنگاپور همچنان نسبت به شیوع گسترده این نوع کلاهبرداریها در کشور نگران هستند.
این نخستین دستوری است که بر اساس قانون جدید «آسیبهای کیفری آنلاین» این کشور صادر شده است، قانونی که از فوریه ۲۰۲۴ به اجرا درآمده است.
