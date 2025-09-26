خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: شهید محمد عفیف النابلسی از پرچمداران جهاد رسانهای حزب الله لبنان بود. وی که با نام حاج محمد عفیف ملقب بود، یکی از فرماندهان رسانهای مقاومت از اولین مراحل نبرد در برابر دشمن صهیونیستی در سال ۱۹۸۲ و یکی از بنیانگذاران سیستم رسانهای حزب الله بود.
وی که از نسل بنیانگذاران حزبالله در لبنان محسوب میشد، کار رسانهای خود را در حزب از سال ۱۹۸۲ آغاز کرد. او اولین بیانیه را در مورد عملیات شهادتطلبانه احمد قصیر در تاریخ ۱۱ نوامبر ۱۹۸۲، در حاشیه یکی از جادهها نوشت.
شهید عفیف دوست صمیمی سید عباس موسوی و سید حسن نصرالله بود
شهید عفیف ارتباط نزدیکی با شهید سید عباس موسوی و شهید سید حسن نصرالله دبیران کل سابق حزب الله لبنان داشت.
عفیف مدیریت اخبار و برنامههای سیاسی در شبکه المنار وابسته به حزب الله را بر عهده داشت. ایندیپندنت در این رابطه نوشت که نقش عفیف در عملیات طوفان الاقصی زمانی برجسته شد که وی در کنفرانسهای مطبوعاتی از قلب ضاحیه جنوبی بیروت درباره وضعیت میدانی صحبت و تأکید میکرد که حزب در این جنگ پیروز است.
همین نقش قدرتمند بود که رژیم صهیونیستی را بر آن داشت تا برخلاف موازنههای بینالمللی این مسئول رسانهای حزب الله را که در درگیریهای میدانی نقشی نداشت و یک فرد کاملاً غیر نظامی و رسانهای به حساب میآمد و فعالیتها و ترددهایش جنبه محرمانه نداشت را ترور کند.
شیخ صادق النابلسی برادر شهید محمد عفیف در مراسم تشییع پیکر این شهید بزرگوار گفت که شهید محمد همواره در قلب نبرد بود و میدانست که در یک رویارویی شدید قرار دارد. وی تمام مشغلههای دنیایی را رها کرد و برای مقابله با دشمن سلاح به دست گرفت.
معاون شهید نصرالله در مدیریت جنگ رسانهای
شهید عفیف در طول جنگ ۳۳ روزه سال ۲۰۰۶ نیز، مدیریت اخبار و برنامههای سیاسی در شبکه المنار را بر عهده داشت و در پوشش رسانهای در تمام طول جنگ مشارکت داشت. این در حالی بود که رژیم صهیونیستی مقر شبکه المنار در حاره حریک در ضاحیه جنوبی بیروت را هدف قرار داده بود.
وی در سال ۲۰۱۴ علاوه بر شغلش که به عنوان معاون رسانهای سید حسن نصرالله مشغول به کار بود، به سمت مسئول روابط عمومی حزبالله نیز منصوب شد.
شهید عفیف النابلسی در طول مسیر رسانهای و جهادی خود، از مسئولان مدیریت پیامهای رسانهای خطاب به مردم بود. وی همچنین مسئولیت نظارت بر جنگ رسانهای و روانی علیه رژیم صهیونیستی را بر عهده داشت و در تدوین مواضع سیاسی و استراتژیک حزب الله و روشن کردن حقایق برای بستر مقاومت، به ویژه در طول نبرد طوفان الاقصی و ترور سید شهید حسن نصرالله، نقش داشت.
دفاع از رابطه با ایران در آخرین کنفرانس مطبوعاتی
آخرین کنفرانس مطبوعاتی شهید النابلسی در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴ برگزار شد و وی در آن تأکید کرد که ذخیره سلاح مقاومت برای یک جنگ طولانی کافی است. این شهید بزرگوار نهایتاً در روز ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴ در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمانی در منطقه رأس النبع در پایتخت بیروت ترور شد. این عملیات ترور منجر به شهادت ۴ نفر از جمله یک زن و زخمی شدن ۱۴ نفر از جمله دو کودک شد.
شهید عفیف در آن کنفرانس مطبوعاتی از روابط ممتاز حزب الله با ایران سخن گفت و تاکید کرد: روابط ما با ایران والاتر و بالاتر از آن است که زبانهای شما بتوانند به آن آسیبی برسانند.
حزب الله لبنان در بیانیهای پس از شهادت این مجاهد خود، او را فرمانده بزرگ رسانهای و شهید عظیم در راه قدس توصیف کرد. در این بیانیه تاکید شد: حاج محمد عفیف، همانطور که آرزو داشت، به یاران این مسیر و محبوب قلبش و پدر معنوی اش، شهید والامقام سید حسن نصرالله پیوست.
شهید عفیف با شجاعت مثالزدنی خود بر حضور رسانهای جسورانه برای مقابله با ماشین رسانهای رژیم صهیونیستی اصرار داشت و همواره جمله معروفش را تکرار میکرد: وقتی بمباران دشمن نتوانست ما را بترساند، تهدیدات چگونه ما را خواهد ترساند؟
نظر دشمن صهیونیستی درباره شهید عفیف النابلسی
آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، شهید عفیف النابلسی را «مسئول واحد تبلیغات حزبالله و سخنگوی آن» توصیف کرد. او با شهامت مثالزدنی خود مسیرهای ارتباط تلفنی با خود در طول تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان را هرگز قطع نکرد و همین موضوع ردیابی و ترور او را آسانتر میکرد. لذا رژیم صهیونیستی از ترور این شهید بزرگ هیچ دستاوردی کسب نکرد، بلکه این ترور به عنوان جنایتی دیگر علیه افراد شاغل در رسانهها ثبت و ضبط شد.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، حاج محمد عفیف را عنصری مرکزی توصیف کرد که تأثیر زیادی بر فعالیتهای نظامی حزبالله داشت. وی گفت که این شهید در چارچوب کار خود با مقامات عالیرتبه حزب الله برای ترویج، برنامهریزی و نظارت بر عملیات نظامی در تماس بود.
