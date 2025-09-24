«وسام حسن طویل»؛ شهیدی که سید شهدای مقاومت بارها از وی تمجید کرد

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: «وسام حسن طویل» با نام جهادی «حاج جواد» در ۲۰ سپتامبر ۱۹۷۵ در شهرک خربه سلم در جنوب لبنان متولد شد. وسام در میان برادران بزرگترش رشد کرد و وقتی هفت ساله بود، تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان رخ داد. در ماه‌های اول پس از تهاجم، برخی از برادران وسام به گروه‌های مقاومت پیوستند تا وی نیز با مفهوم مقاومت و حزب الله آشنا شود. به همین علت در سال ۱۹۸۹ به صفوف حزب الله پیوست.

او متأهل و دارای ۴ فرزند بود. حاج جواد برادر فرمانده شهید فادی حسن طویل بود که در سال ۱۹۸۲ به صفوف مقاومت اسلامی پیوست. وی همچنین عموی شهید حسین هانی طویل و محمد هانی طویل بود. وسام به خانواده‌ای تعلق داشت که بیشتر عناصر آن عضو حزب الله هستند. وسام در چندین مأموریت مهم جهادی شرکت کرد و در سال ۱۹۸۷ به همراه گروهی از مجاهدین در عملیات بزرگ بدر علیه نیروهای اشغالگر و مزدوران اسرائیل در جنوب لبنان شرکت کرد.

حاج جواد دوره‌های نظامی متعددی را گذراند و در مراحل آموزش نظامی تا رسیدن به بالاترین سطوح پیشرفت کرد. حزب الله اعلام کرد که وی نقش مؤثری در ساخت و توسعه سیستم آموزش نظامی این گروه داشته و قبل از آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ در بسیاری از عملیات‌ها، به ویژه عملیات‌های مهم شرکت کرده است.

وسام طویل پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان در آوریل ۱۹۹۶، مسئولیت شناسایی در محور اقلیم التفاح را بر عهده گرفت و سپس معاونت مسئولیت همان محور را عهده‌دار شد. وی در سال ۱۹۹۹ در حین شرکت در عملیات «سجد» علیه ارتش رژیم صهیونیستی از ناحیه گردن به شدت مجروح شد و همچنین در عملیات‌های مهم دیگری که مواضع دشمن را در مزارع اشغالی شبعا لبنان پس از آزادسازی جنوب در سال ۲۰۰۰ هدف قرار داد، شرکت کرد. او همچنین با موفقیت در عملیات اسارت نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان در سال ۲۰۰۶ و همچنین در جنگ ۳۳ روزه مشارکت داشت.

عملکرد وی در عملیات‌های حزب الله به قدری برجسته بود که بارها مورد تشویق و تمجید سید حسن نصرالله قرار گرفت.

حاج جواد نقش قابل توجهی در مبارزه با تروریسم در سوریه و عراق داشت و از برجسته‌ترین همراهان سردار شهید قاسم سلیمانی فرمانده سابق نیروی قدس و همچنین عماد مغنیه و مصطفی بدرالدین از رهبران جهادی حزب الله و از مسئولان برجسته یگان ویژه رضوان بود.

شهید طویل همرزم بسیاری از شهدا و فرماندهان مقاومت اسلامی مانند عماد مغنیه، سید ذوالفقار، حاج ابومحمد الاقلیم، حاج ابوعیسی الاقلیم، حاج حاتم حماده، حاج علاء البوسنه، حاج خالد بزی، حاج محمد سرور و دیگران بوده است. با آغاز جنگ در سوریه، وسام طویل از اولین کسانی بود که به صفوف نیروهای حزب الله در نبردهای سوریه پیوست. وی پس از عملیات هفتم اکتبر نیز عملیات‌های مهم و متعددی را فرماندهی کرد که مواضع ارتش دشمن را در مرز لبنان و فلسطین اشغالی هدف قرار داد.

رژیم صهیونیستی خودروی شهید طویل را با یک موشک هدایت شونده در حین رانندگی در جاده محله الدبشه در شهرک خربه سلم هدف قرار داد که این حمله منجر به جراحت وی و انحراف خودرو به کنار جاده و سوختن آن شد.

پس از این حمله، حزب الله در بیانیه‌ای رسمی، شهادت وسام حسن طویل، معاون فرمانده نیروهای رضوان را تأیید کرد و به فداکاری‌های او به عنوان یک فرمانده و مجاهد در صفوف مقاومت و شهادتش در راه قدس افتخار و مباهات کرد.