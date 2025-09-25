  1. استانها
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۶

سردار شجاعی از عملیات کشف مواد مخدر در مرز میرجاوه خبر داد

زاهدان - فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان از کشف بیش از ۵۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع حشیش توسط مرزداران دلاور هنگ مرزی میرجاوه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای کنترل و مراقبت از مرزها و برخورد قاطع با قاچاق مواد مخدر در طول نوار مرزی، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان از فعالیت باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در منطقه مرزی شهرستان میرجاوه مطلع شدند و با برنامه ریزی دقیق عملیاتی و تشدید اقدامات کنترلی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان افزود: پس از چند شبانه روز کار گسترده اطلاعاتی مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان و همچنین زمان برنامه‌ریزی شده جهت انتقال محموله مواد مخدر مشخص شد و مرزداران در قالب چند تیم پوششی و عملیاتی با اجرای طرح مهار و استقرار کمین‌های هدفمند منطقه مورد نظر را در کنترل خود قرار دادند.

وی تصریح کرد: سوداگران مرگ زمانی که خود را در کمین و محاصره مرزداران دیدند به سمت مأمورین تیراندازی کردند که مرزداران با رعایت قانون به کارگیری سلاح اقدام به تیراندازی نمودند. در نهایت پس از درگیری مسلحانه سنگین با توجه به اتخاذ مناسب تاکتیک‌های عملیاتی دقیق از طرف مرزداران، سوداگران مرگ که عرصه را بر خود تنگ دیده و با رها کردن محموله از محل متواری شدند.

سردار شجاعی با بیان اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و متهمان ادامه دارد اظهار فرمودند: مرزداران در این عملیات موفق شدند، مقدار ۵۳ کیلو و ۹۰۰ گرم حشیش را کشف کنند.

