حضور مردم سیستان و بلوچستان از خط مقدم تا پشتیبانی در ایام دفاع مقدس

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه گلوی: استان سیستان و بلوچستان با وجود فاصله جغرافیایی از جبهه‌های جنوب و غرب کشور، در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله نقشی پررنگ و سرنوشت‌ساز ایفا کرد.

مردمان این خطه با روحیه‌ای سرشار از ایمان، غیرت و وطن‌دوستی، فرزندان خود را به جبهه‌ها اعزام کردند و بسیاری از آنان در صف رزمندگان اسلام قرار گرفتند؛ و هزاران شهید، جانباز و آزاده از میان اقوام بلوچ و سیستانی در این راه تقدیم کردند.

نقش آفرینی مردم سیستان و بلوچستان در خط مقدم دفاع مقدس

یکی از جلوه‌های مهم مشارکت مردم استان، نقش پررنگ بانوان سیستان و بلوچستان بود. زنان این دیار علاوه بر تربیت فرزندان رزمنده و تشویق آنان به حضور در جبهه، در قالب گروه‌های پشتیبانی، لباس، مواد غذایی و تجهیزات ساده مورد نیاز رزمندگان را تهیه و ارسال می‌کردند و به این شکل پشتوانه‌ای معنوی و عملی برای جبهه‌ها بودند.

مرزبانان استان با پاسداری از مرزهای شرقی، امنیت کشور را حفظ کردند تا نیروهای مسلح بتوانند بدون نگرانی از جبهه‌ای دیگر، تمام توان خود را در مقابل دشمن بعثی به کار گیرند. در حقیقت، سیستان و بلوچستان با تأمین پشتوانه انسانی و معنوی، نشان داد که دفاع مقدس تنها محدود به مرزهای غرب و جنوب نبود، بلکه یک حماسه ملی بود که همه اقوام و مناطق ایران در آن سهیم بودند.

حضور پر رنگ زنان؛ از پشتیبانی تا ایثارگری

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی هنگ مرزی زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیروزی در دفاع مقدس تنها با تکیه بر یک عامل نبود، بلکه مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم دادند. مهم‌ترین عامل، اتحاد و وحدت و همدلی ملت ایران بود. همه اقشار، اعم از شیعه و سنی، روستایی و شهری، زن و مرد، در کنار هم قرار گرفتند و از میهن عزیزشان دفاع کردند.

حجت الاسلام حسین سعیدی افزود: عامل دیگر، رهبری حضرت امام خمینی (ره) بود؛ ایشان با بینش عمیق و هدایت‌های خود مردم را آگاه کردند که دشمن تنها رژیم بعث نیست، بلکه پشت سر او استکبار جهانی قرار دارد. فرمان حضرت امام موجب شد پیر و جوان، زن و مرد با انگیزه‌ای الهی وارد میدان شوند.

وی با اشاره به نقش زنان در ایام دفاع مقدس بیان کرد: عامل دیگر نقش زنان مؤمن و صبور ما بود؛ بانوان بزرگوار در پشت جبهه با بسته‌بندی مواد غذایی، تهیه ملزومات، و حتی حضور مستقیم در بیمارستان‌ها و بخش‌های امدادی، پشتوانه‌ای عظیم برای رزمندگان بودند. مادران شهدا و رزمندگان با صبر و ایثار، نقشی فراموش‌نشدنی در این پیروزی داشتند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی هنگ مرزی زاهدان تصریح کرد: دستاوردهای دفاع مقدس بسیار عظیم و ماندگار است. این دستاوردها را می‌توان به دو بخش داخلی و بین‌المللی تقسیم کرد.

عوامل پیروزی؛ وحدت ملی و رهبری امام خمینی (ره)

وی گفت: در حوزه داخلی، تحول بزرگ در صنایع دفاعی یکی از مهم‌ترین ثمرات بود. ما در آغاز حتی برای خرید سیم خاردار تحریم بودیم، اما پس از دفاع مقدس به جایی رسیدیم که امروز در عرصه موشکی و صنایع نظامی جزو قدرت‌های بزرگ دنیا محسوب می‌شویم.

حجت الاسلام سعیدی تصریح کرد: دستاورد دیگر، رشد باورهای دینی و اعتقادی مردم بود. مراسم‌های مذهبی و ملی آزادانه برگزار شد و نسل جوان ما به اعتقادات خود ایمان راسخ‌تری پیدا کردند؛ همچنین اعتمادبه‌نفس ملی در میان جوانان شکل گرفت. شعار «ما می‌توانیم» از دل دفاع مقدس زاده شد و نسل امروز را امیدوار کرد که در برابر هر مشکلی می‌توان ایستاد.

وی افزود: در بُعد خارجی، دفاع مقدس برای ملت ایران اقتدار و جایگاه بین‌المللی به همراه داشت. ملت ما نشان داد در برابر ابرقدرت‌ها می‌تواند مقاومت کند و تسلیم نشود. این روحیه مقاومت امروز به الگویی برای ملت‌های مظلوم جهان تبدیل شده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی هنگ مرزی زاهدان ادامه داد: از دیگر آثار دفاع مقدس، تقویت وحدت شیعه و سنی بود؛ به‌ویژه در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان که شیعه و سنی سال‌هاست برادرانه در کنار هم زندگی می‌کنند. این وحدت از بزرگ‌ترین سرمایه‌های انقلاب اسلامی است و دشمنان از همین همبستگی در هراس‌اند.

حجت الاسلام سعیدی در پاسخ به این پرس خاطرنشان کرد: پاسخ در یک کلمه است: تبیین. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. ما وظیفه داریم با استفاده از ابزارهای امروز، به‌ویژه فضای مجازی، با برگزاری جلسات آگاهی‌بخش در مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها، این ارزش‌ها را برای جوانان بازگو کنیم. باید برای نسل امروز توضیح دهیم که ما آغازگر جنگ نبودیم؛ به خاک ما تجاوز شد و ملت ما برای دفاع از ناموس، وطن و دین خود تا آخرین قطره خون ایستاد.

هفته دفاع مقدس یادآور ایثار و فداکاری مردم

رئیس دفتر اجتماعی مرزبانی سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح ابعاد مختلف این رویداد تاریخی و نقش مرزبانان در استمرار راه رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی پرداخت.

سرهنگ علیرضا فضلی در ابتدا با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی گفت: جنگ ایران و عراق در سی و یکم شهریور ۱۳۵۹، برابر با ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۰، با تهاجم ارتش بعث عراق علیه ایران آغاز شد و حدود هشت سال به طول انجامید. این جنگ به طور عملی در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ پایان یافت و در ۱۸ آذر ۱۳۷۰، سازمان ملل رسماً عراق را به عنوان متجاوز معرفی کرد.

وی افزود: هفته دفاع مقدس نام‌آشناترین واژه در قاموس عزت و شرف ملت ایران است. این هفته یادآور ایثار، جانبازی و فداکاری مردمی است که درس مردانگی و مقاومت را از مکتب سیدالشهدا (ع) آموختند و در برابر استکبار جهانی ایستادگی کردند.

اعتماد به جوانان کلید پیروزی در دفاع مقدس بود

رئیس دفتر اجتماعی مرزبانی سیستان و بلوچستان ادامه داد: رزمندگان جبهه‌های حق علیه باطل با تمام وجود از ارزش‌های انقلاب اسلامی، دین مبین اسلام و کیان ایران دفاع کردند. امروز مرزبانان ما میراث‌دار همان رزمندگان هستند؛ مردانی که در سخت‌ترین شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی، با کمترین امکانات، در مرزها ایستاده‌اند و از نفوذ قاچاقچیان، تروریست‌ها و گروهک‌های معاند جلوگیری می‌کنند. خدمت در مرز دل شیر می‌خواهد و مرزبانان ما مردانه این مسئولیت را بر دوش گرفته‌اند.

وی همچنین به جنگ دوازده‌روزه اخیر اشاره کرد و گفت: برخی تصور می‌کردند با پایان دفاع مقدس، باب جهاد و شهادت بسته شده است. اما امروز با توجه به مرزهای طولانی ایران و تهدیدهای گوناگون، همچنان شاهد جانفشانی جوانان و مرزبانان هستیم. در جنگ دوازده‌روزه اخیر، مردم ما بیش از پیش طعم اتحاد و وطن‌دوستی را چشیدند و با رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، این جنگ به شکست حتمی آمریکا و اسرائیل ختم شد.

فضلی با تأکید بر نقش جوانان در دفاع مقدس و جنگ اخیر گفت: اعتماد به جوانان کلید پیروزی بود. قریب به اتفاق شهدای ما در هر دو عرصه زیر سی سال سن داشتند و حتی نوجوانانی ۱۲ یا ۱۳ ساله نیز در صف شهدا قرار گرفتند. این نشان می‌دهد جوانان آینده‌سازان و نگهبانان واقعی کشورند.

وی در ادامه افزود: در ماه‌های اخیر، تنها در سیستان و بلوچستان بیش از ده‌ها شهید امنیت تقدیم شده است؛ شهدایی که اغلب زیر ۴۰ سال سن داشتند؛ استان ما همواره صحنه فعالیت گروهک‌های معاند و تروریستی بوده، اما مرزبانان با چشمانی بیدار، نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده‌اند.

مرزبانان امروز سیستان و بلوچستان؛ میراث داران رزمندگان دفاع مقدس هستند

رئیس دفتر اجتماعی مرزبانی استان تأکید کرد: دشمنان وقتی دیدند در جنگ مستقیم شکست خوردند، به شیوه‌های تروریستی و عملیات‌های ایذایی روی آوردند. اما مرزبانان ما با ایثار و از خودگذشتگی، لباس مقدس نظامی را به تن کرده‌اند و برای برقراری امنیت مردم شریف ایران اسلامی، حتی از جان خویش نیز گذشته‌اند.

وی در پایان گفت: مرزبانان امروز ادامه‌دهنده راه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس هستند. آنان در برابر قاچاقچیان، اشرار و گروهک‌های تروریستی سینه سپر کرده‌اند تا امنیت و آرامش مردم در سراسر کشور تأمین شود. بی‌تردید امنیت امروز ایران اسلامی مرهون رشادت‌ها و ایثارگری‌های آنان است.

استان سیستان و بلوچستان با وجود قرار گرفتن در دورترین نقطه شرقی کشور، در دوران دفاع مقدس هشت‌ساله نقشی بسیار ارزشمند ایفا کرد. مردمان غیور بلوچ و سیستانی با اعتقاد راسخ به اسلام و عشق به ایران، جوانان خود را روانه جبهه‌های نبرد کردند. حضور هزاران رزمنده از این استان در خطوط مقدم و پشتیبانی، جلوه‌ای روشن از همبستگی ملی بود.

از سوی دیگر، امنیت مرزهای شرقی در شرایطی که دشمن تلاش داشت جبهه‌های داخلی ایجاد کند، به دست مرزبانان غیور این استان تأمین شد. در حقیقت، سیستان و بلوچستان هم با تقدیم خون شهیدان و هم با حفظ امنیت مرزی، سهمی تعیین‌کننده در پیروزی و پایداری ایران اسلامی دارد.