  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۹

۳۲۰۶ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شد

۳۲۰۶ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شد

بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ۳۲۰۶ میلیارد تومان دیگر از مطالبات گندمکاران پرداخت شد که با این حساب تسویه کامل تا ۱۸ خرداد و ۹۵ درصدی تا پایان شهریور سال جاری انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل منابع بودجه عمومی، مبلغ ۳ هزار و ۲۰۶ میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان بابت خرید تضمینی گندم تأمین و به بانک کشاورزی واریز شد تا به حساب گندمکاران پرداخت شود.

بر پایه این گزارش، مطالبات گندمکاران در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و تا ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ به‌طور کامل (صددرصد) تسویه شده و در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور نیز تاکنون ۹۵ درصد از مطالبات پرداخت شده است.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که از ابتدای سال جاری تاکنون، از محل اعتبارات خرید تضمینی گندم، در مجموع ۱۵۳ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم تخصیص یافته که این رقم معادل ۱۰۰ درصد ارزش خرید تضمینی تا ۱۸ خرداد و ۹۵ درصد تا ۳۱ شهریور است.

این اقدام با هدف پشتیبانی از تولید داخلی و تأمین به‌موقع منابع مالی گندمکاران انجام شد تا کشاورزان با اطمینان به کشت ادامه دهند.

کد خبر 6601697
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها