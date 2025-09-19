به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جابر عزیزی امام جمعه شهرستان بیلهسوار در خطبههای این هفته نماز جمعه با اشاره به اجرای طرح «عفو معیاری» از سوی قوه قضائیه، آن را اقدامی تحولساز، گسترده و بیسابقه در عرصه عدالت دانست و اظهار کرد: این طرح بازتاب وسیع داخلی و بینالمللی داشته و نشانهای روشن از نگاه انسانمحور و عدالتمحور نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وی اجرای عفو معیاری را نتیجه لطف و محبت مقام معظم رهبری به جامعه محکومان در روز میلاد پیامبر مکرم اسلام (ص) عنوان کرد و از دستگاه قضائی بهواسطه ارائه برنامههای ساختاری و تحولگرا قدردانی نمود.
امام جمعه شهرستان بیله سوار با تاکید بر رویکرد درمانگرایانه در مواجهه با محکومان، افزود: پیچیدگیهای زندگی امروز، زمینهساز آسیبهای متعددی شده و نگاه اصلاحگرایانه و مثبت به مجرمان میتواند زمینه بازگشت موفق آنان به جامعه را فراهم سازد. این اقدام به شکل مؤثری در کاهش جمعیت کیفری مؤثر بوده و نشاندهنده حرکت دستگاه قضا به سمت عدالت ترمیمی است.
حجت الاسلام عزیزی ابعاد چندوجهی طرح «عفو معیاری» را فراتر از یک اقدام قضائی دانست و گفت: این طرح با تحت پوشش قرار دادن حدود ۷۰ درصد از محکومان امنیتی، نهتنها دایره عفو را نسبت به گذشته گسترش داده، بلکه موجب تقویت سرمایههای اجتماعی، وحدت ملی، کاهش آسیبهای اجتماعی و هزینههای زندان و همچنین حمایت از خانوادههای زندانیان شده است.
خطیب جمعه بیله سوار در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، دفاع مقدس را نماد ظهور جامعه آرمانی و مهدوی در برابر دشمنان دانست و بیان کرد: دفاع مقدس همچون دانشگاهی بزرگ، روحیه حماسی و ایثارگری را در ملت ایران تثبیت کرد و امروز کشور ما مدیون آن روزهای پرافتخار است.
وی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، از تلاش مسئولان آموزش و پرورش برای آمادهسازی مدارس و فراهمسازی شرایط مناسب تحصیل تقدیر کرد و آموزش را زیربنای توسعه کشور خواند.
امام جمعه شهرستان بیله سوار همچنین از دولت بابت پرداخت مطالبات گندمکاران تشکر کرده و از کشاورزان خواست تا نسبت به پرداخت زکات و توجه به نیازمندان اهتمام بیشتری داشته باشند.
حجتالاسلام عزیزی در پایان با اشاره به تحرکات جدید دشمن در موضوع برجام و مکانیسم ماشه (اسنپ بک)، این اقدامات را بخشی از سناریوی روانی و جنگ نرم دشمن برای ایجاد تفرقه، التهاب داخلی و ضربه به انسجام ملی ارزیابی کرد و از مردم خواست تا با بصیرت، اتحاد و هوشیاری، توطئههای دشمن را خنثی کنند.
