بزرگترین سیلوی شرق کشور در گرمسار ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی از سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گندم گرمسار، از آماده شدن این زیرساخت مهم بعد از سال‌ها خبر داد و ابراز کرد: بزرگترین سیلوی گندم شرق کشور در گرمسار ساخته شده و آماده بهره برداری است.

وی با بیان اینکه این سیلو نقش مهمی در ذخیره سازی گندم مورد نیاز استان سمنان و استان‌های همجوار به خصوص تهران دارد، افزود: تکمیل ساختمان‌های اداری و آسفالت محوطه از جمله اقداماتی است که هنوز در راستای تکمیل این سیلو به انجام نرسیده است.

نماینده گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عملیات عمرانی باقی مانده بعلاوه تجهیز آزمایشگاه با توجه به حساسیت‌های موجود در اسرع وقت انجام می‌شود، ابراز کرد: از سفر وزیر جهاد کشاورزی و دستور وی برای ورود این وزارتخانه تا کنون خوشبختانه اقدامات تکمیلی این سیلو سرعت گرفته است.

عربی با بیان اینکه تکمیل این سیلو نقش مهمی در تسهیل کار کشاورزان نیز خواهد داشت، ابراز کرد: بهره‌برداری از این سیلو به طور مستقیم در خدمت کشاورزان قرار می‌گیرد که این موضوع بسیار در تسریع کار کشاورزان و کاهش هزینه‌هایشان هم مؤثر است.

وی با بیان اینکه سیلوی گرمسار ظرفیت بالایی در ذخیره‌سازی غلات دارد، افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده این سیلو به زودی مورد بهره برداری کامل قرار خواهد گفت.