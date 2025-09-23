روح‌الله مهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روند پرداخت مطالبات گندمکاران استان نسبت به سال‌های گذشته بهبود قابل توجهی داشته است و در حال حاضر حدود ۹۵ درصد از مطالبات، معادل ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی افزود: از حدود ۶۳۷ میلیارد تومان باقی‌مانده، بخش قابل توجهی مربوط به اختلاف نظر بین صندوق بیمه کشاورزی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پرداخت‌های بیمه‌ای است که با پیگیری‌های مستمر استاندار گلستان و نمایندگان مجلس در حال حل و فصل است.

اختلافات بیمه‌ای؛ مانع پرداخت کامل مطالبات

مدیر کل غله گلستان گفت: موضوع اختلاف‌نظرها میان صندوق بیمه کشاورزی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها بر سر پرداخت مبلغ بیمه برخی کشاورزان بوده است. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تنها کشاورزانی که قرارداد کشت با صندوق بیمه کشاورزی داشتند، پرداخت بیمه آنها به تعویق افتاده و کشاورزانی که چنین قراردادی نداشتند، مطالباتشان به زودی پرداخت می‌شود.

وی یادآور شد: اکنون پیگیری‌ها توسط نمایندگان مجلس و استاندار گلستان به نتیجه رسیده و انتظار می‌رود این مبلغ طی چند روز آینده به طور کامل به کشاورزان پرداخت شود.

مهری به اهمیت روند تسویه مطالبات در شرایط سخت اشاره کرد و گفت: در ۱۲ روز جنگ اخیر در منطقه، حدود بیش از پنج هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران استان پرداخت شد. این موضوع نشان می‌دهد دولت و مسئولان استانی توجه ویژه‌ای به کشاورزان دارند و در هر شرایطی پرداخت‌ها را اولویت‌بندی می‌کنند.

‌ضرورت توجه ویژه به کیفیت و قیمت گندم گلستان

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گلستان با اشاره به نرخ‌گذاری گندم، گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، انتظار داریم نرخ جدید به گونه‌ای باشد که رضایت کشاورزان را جلب کند.

وی تاکید کرد: کیفیت گندم تولیدی استان گلستان بسیار بالاتر از استان‌های دیگر است و به همین دلیل درخواست داریم قیمت گندم گلستان حداقل سه برابر میانگین کشوری باشد.

مهری افزود: برخی شنیده‌ها حاکی از این است که نرخ پیشنهادی حدود ۳۰ هزار تومان باشد که ما انتظار داریم این رقم برای استان گلستان افزایش یابد.

مهری با ابراز امیدواری نسبت به تسویه کامل مطالبات باقی‌مانده اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های مستمر، انتظار داریم این پنج درصد باقی‌مانده مطالبات که سهم ناچیزی از کل است، تا پیش از پایان مهرماه تسویه شود و کشاورزان استان گلستان بتوانند با آرامش کامل به فعالیت‌های کشاورزی خود ادامه دهند.

