سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار آماده ذخیره سازی گندم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید راد بعد از ظهر پنجشنبه در بازدید از سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گندم در شهرستان گرمسار، از آماده سازی این طرح مهم در غرب استان سمنان و شرق استان تهران خبر داد و ابراز کرد: سیلوی ۱۰۰ هزار تنی گرمسار هم اکنون آماده بهره برداری است.

وی با بیان اینکه ساختمان اداری و تجهیز آزمایشگاه این طرح تنها بخش‌های باقی مانده از آن است که در روزهای آتی صورت می‌گیرد، افزود: این سیلو آماده ذخیره سازی گندم است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره اهمیت سیلوی گندم گرمسار توضیح داد: این سیلوی استراتژیک به واسطه نزدیکی به تهران می‌تواند در ذخیره سازی گندم مورد نیاز پایتخت، سمنان، البرز و استان‌های همجوار، اهمیت بسزایی داشته باشد.

راد با بیان اینکه این طرح با تاخیرهایی روبرو شد اما خوشبختانه شاهد تکمیل آن هستیم، ابراز کرد: راه اندازی این طرح با وجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان گرمسار، نقش بسزایی در ذخیره سازی گندم در کشورمان دارد.

وی همچنین درباره روند خرید تضمینی گندم هم توضیح داد: هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری و بخش عمده مطالبات گندم کاران کشور نیز هفته آینده پرداخت می‌شود.