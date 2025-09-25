به گزارش خبرگزاری مهر، قدرتالله محمدی، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در اجلاس شهرداران کلانشهرهای کشور با هشدار درباره وضعیت بحرانی تجهیزات آتشنشانی در کشور اظهار کرد: متأسفانه وضعیت ناوگان و تجهیزات امداد و نجات در مرحله خوبی قرار ندارد.
وی با بیان اینکه آمارگیریهای انجامشده نشان از کسری حدود ۳۰۰۰ دستگاه خودروی آتشنشانی در کشور دارد، افزود: علاوه بر این کمبود، تجهیزات موجود نیز به شدت فرسوده هستند و میانگین قدمت برخی از آنها به بیش از ۲۵ سال میرسد که با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.
محمدی با اشاره به حادثه اخیر در سبزوار به عنوان نمونهای از این مشکلات تصریح کرد: در آن حادثه متأسفانه نردبان نجات نداشتیم و مجبور شدیم با جرثقیل مردم را نجات دهیم. همچنین اطفای حریق با استفاده از پمپهای بتنریزی انجام شد که جای تأسف بسیار دارد.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری تهران با تأکید بر اینکه حل این مشکل با بودجه ناچیز شهرداریها ممکن نیست، خاطرنشان کرد: باید با تعامل با نمایندگان مجلس، بودجه اختصاصی برای رفع این ناترازیها تصویب شود.
محمدی در بخش دیگری از سخنانش به تجربیات حوادث اخیر از جمله رویدادهای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: در تهران ۱۴۲ نقطه مورد اصابت قرار گرفت که حدود ۳۰ مورد آن نقاط شهری بود.
وی با بیان اینکه بیشتر آسیبها ناشی از ریزش آوار بود، افزود: این حوادث نشان داد که برای مدیریت آوار، چه در سوانح طبیعی مانند زلزله و چه در شرایط مشابه، نیاز به آمادگی بیشتری داریم، حتی در برخی استانها یک دستگاه بیل ۴۰۰ نیز وجود ندارد.
محمدی بر ایجاد سامانههای ارتباطی پایدار مانند سامانه ۱۲۵ تأکید و تصریح کرد: اگر این سامانهها هدف قرار گیرند، ارتباط با مردم قطع میشود. ما در تهران چند ایستگاه موازی برای حفظ ارتباط ایجاد کردهایم.
وی همچنین استفاده از ظرفیت استانهای معین در حوادث بزرگ را بسیار مفید ارزیابی کرد.
محمدی بر لزوم ایجاد "چادر مفقودین" از اولین لحظات حادثه و دریافت آمار دقیق از سوی شهرداران مناطق تأکید و بیان کرد: در حادثه متروپل آبادان آمارهای مختلف و غیردقیق باعث مشکل شد.
رئیس سازمان آتشنشانی تهران در پایان با تأکید بر نقش محوری این سازمان گفت: آتشنشانی در همه شهرها متولی صفر تا صد حوادث است و سایر نهادها نقش پشتیبانی دارند.
وی در پایان با قدردانی از اقدامات شهردار تهران در خرید تجهیزات در سه سال اخیر، افزود: البته این اقدامات برای جبران ناترازی ۴۵ ساله کافی نیست.
