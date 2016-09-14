تجهیزات آتش نشانی بهشهر به روزرسانی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید خالق سجادی عصر چهارشنبه مانور مشترک آتش‌نشانی‌های شرق استان مازندران به همراه ارگان‌های امدادی در بهشهر افزود: نیروهای آتش‌نشانی از جان‌برکفان فعال در ارائه خدمات مختلف به جامعه هستند که خدمات مختلفی را به افراد ارائه می‌کنند.

وی گفت: به‌روز کردن تجهیزات آتش‌نشانی در کاهش آسیب‌پذیری در شهرستان و افزایش خدمات بسیار مؤثر است که امیدواریم هرچه سریع به‌روز کردن این تجهیزات و امکانات باقوت دنبال شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود و فرمانداری هم در این راستا کمک‌کار است.

فرماندار بهشهر همچنین با تأکید بر توجه به پدافند غیرعامل اظهار داشت: حوزه مسئولیت پدافند غیرعامل حوزه گسترده‌ای است که تهدیدات نظامی، سایبری، زیستی انسان و دام، کشاورزی، مواد غذایی، دارویی، محیط‌زیست، اقتصادی و شیمیایی را دربرمی گیرد.

سجادی گفت: همه مدیران با نگاه پدافند غیرعامل برای توسعه شهرستان گام برداشته و ورود پیدا کنند تا شاهد کمترین آسیب و خسارت شویم.

شهردار بهشهر هم با تأکید برافزایش هماهنگی و همکاری بین شهرداری‌های مختلف شرق مازندران یادآور شد: هماهنگی بین شهرداران مختلف در شهرهای هم‌جوار از مسائل مهمی است که از افزایش خطرات و صدمات جلوگیری کرده و خدمات بهتری به مردم ارائه می‌شود.

حمید آزموده اضافه کرد: سازمان آتش‌نشانی بهشهر با توجه به جوان‌گرایی‌های انجام داده، و توجه به آموزش ازنظر تجهیزات و امکانات هم در رده خوبی قرار دارد اما باید در توسعه و به‌روز کردن این امکانات و تجهیزات تلاش تا خدمات بهتری به شهروندان ارائه شود.

وی ادامه داد: جذب نیروهای افتخاری برادران و خواهران ازجمله عملکردهای مهم و مثبت این سازمان بوده است که در همین راستا خدمات خوبی تاکنون انجام‌شده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی بهشهر هم گفت: یاری‌رساندن به افراد مختلف جامعه از مسائل مهمی است که در دستور کار آتش‌نشانان قرار دارد و این مانور هم باهدف خودآزمایی و سنجش توان عملیاتی انجام شد.

حسین سراج افزود: تجهیزات مختلف در حوزه آتش‌نشانی بادی متناسب با شهرها و نیازهای آنان ارائه شود که باید این مسئله موردتوجه جدی قرار گیرد.

به گزارش مهر، در این مانور با ایجاد تصادف فرضی و انفجار حاصل‌شده از این انفجار و آتش‌سوزی، نیروهای آتش‌نشانی، امدادی، خدماتی و نظامی و انتظامی به ارائه خدمات مختلف پرداختند.