رحمت الله حافظی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص اعتبارات شهرداری تهران برای تجهیزات آتش نشانی اظهار داشت: یکی از مواردی که مد نظر همه اعضای شورای شهر است، موضوع تأمین و بروز رسانی تجهیزات آتش نشانی است به طوریکه در سال 92 علاوه بر بودجه سنواتی منابعی در بودجه آتش نشانی برای تجهیز و توسعه تجهیزات پیش بینی شد که این میزان حدود 50 میلیارد تومان نسبت به سال 91 افزایش داشت.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه منابع و اعتبارات آتش نشانی در سال گذشته به طور کامل تخصیص نیافته است، گفت: در راستای تجهیزات آتش نشانی مشکلاتی وجود دارد که سعی می شود در بخش تخصیص منابع و اعتبارات، این مشکلات جبران و در سال جاری به تأمین و بروز بودن تجهیزات آتش نشانی به طور ویژه توجه شود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه بروز رسانی تجهیزات آتش نشانی ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته از 2 درصد عوارض ساختمانی که قرار بود به آتش نشانی تخصیص یابد که پیش بینی می شد، بیش از 120 میلیارد تومان باشد اما در نهایت تا پایان سال حدود 40 میلیارد تومان تخصیص یافت.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: سعی ما بر این است که در کمیسیونهای مشترک سلامت و عمران در شورای شهر بتوانیم با در نظر گرفتن موارد مختلف، منابع دیگری برای آتش نشانی در نظر بگیریم.

