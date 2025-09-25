  1. استانها
فرماندار دزفول:ضرورت بهره گیری ازظرفیت اسماعیلی برای پرورش قهرمانان

دزفول- فرماندار ویژه دزفول گفت: باید با فراهم کردن زیرساخت های ورزشی به دنبال تربیت و پرورش قهرمانانی همچون سعید اسماعیلی در دزفول باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خردمند شامگاه پنجشنبه در آیین استقبال از سعید اسماعیلی قهرمان کشتی فرنگی جهان که در بوستان باغ گازر برگزار شد، ضمن تبریک قهرمانی سعید اسماعیلی و حضور ارزشمند مهدی بشیرزاده بعنوان داور بین المللی دزفولی در این مسابقات، اظهار کرد: امشب شب جشن و شادی است، دزفول فرزند برومندی را تربیت کرده که با کسب مدال طلا در مسابقات جهانی موجب شادی دل مردم شده است.

وی افزود: امیدوار هستیم ما نیز بتوانیم خدمتگزار باشیم و زمینه حضور نوجوانان و جوانان را در حوزه‌های مختلف ورزش فراهم و زیرساخت‌ها را به خوبی آماده کنیم تا با بهره گیری از حضور سعید اسماعیلی، ورزشکارانی را همانند این قهرمان تربیت کنیم.

فرماندار ویژه دزفول با قدردانی از پیگیری‌ها و همراهی‌های اداره ورزش و جوانان دزفول و هییت کشتی شهرستان با سعید اسماعیلی ابراز امیدواری کرد در سال‌های آینده نیز شاهد تداوم موفقیت‌های دلاور دزفولی سعید اسماعیلی باشیم.

