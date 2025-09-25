  1. استانها
  2. خوزستان
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۲

نماینده دزفول:اسماعیلی نقش مهمی در قهرمانی کشتی فرنگی ایران داشت

نماینده دزفول:اسماعیلی نقش مهمی در قهرمانی کشتی فرنگی ایران داشت

دزفول- نماینده دزفول در مجلس با بیان اینکه سعید اسماعیلی فرزند تک تک مردم ایران و خوزستان و دزفول است، گفت: سعید اسماعیلی نقش مهمی در قهرمانی کشتی فرنگی ایران داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده شامگاه پنجشنبه در آیین استقبال از سعید اسماعیلی قهرمان کشتی فرنگی جهان که در بوستان باغ گازر دزفول برگزار شد، ضمن تبریک قهرمانی ارزشمند فرزند دزفول، اظهار کرد: سعید اسماعیلی فرزند تک تک مردم ایران و دزفول و افتخار همه ما دزفولی‌ها، خوزستان‌ها و ایرانی‌ها است.

وی افزود: باعث افتخار و خوشحالی است که از نعمت وجود چنین جوان برومند و شایسته ای در شهرمان برخودار هستیم و همچنین خوشحال هستیم که در برهه‌ای از تاریخ قرار داریم که کشتی آزاد و فرنگی ایران طلایی‌ترین دوران خود را در دوران قهرمانی فرزند دزفول دارد.

نماینده دزفول و عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرزند دزفول نقش مهمی در قهرمانی کشتی فرنگی ایران داشت، تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که با حضور فرزند دزفول کشتی کشور در جهان می‌درخشد.

پاپی زاده از خانواده پهلوان سعید اسماعیلی به دلیل تربیت و پرورش چنین دلاور برومندی به طور ویژه قدردانی کرد.

وی یادآور شد: بشیرزاده داور بین المللی دزفول نیز که یکی از داوران مطرح کشور و فرزند دزفول است در این مسابقات حضور داشت و همه ما قدردان حضور ارزشمند و تلاش‌های وی هستیم.

کد خبر 6601946

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها