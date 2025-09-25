نماینده دزفول:اسماعیلی نقش مهمی در قهرمانی کشتی فرنگی ایران داشت

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پاپی زاده شامگاه پنجشنبه در آیین استقبال از سعید اسماعیلی قهرمان کشتی فرنگی جهان که در بوستان باغ گازر دزفول برگزار شد، ضمن تبریک قهرمانی ارزشمند فرزند دزفول، اظهار کرد: سعید اسماعیلی فرزند تک تک مردم ایران و دزفول و افتخار همه ما دزفولی‌ها، خوزستان‌ها و ایرانی‌ها است.

وی افزود: باعث افتخار و خوشحالی است که از نعمت وجود چنین جوان برومند و شایسته ای در شهرمان برخودار هستیم و همچنین خوشحال هستیم که در برهه‌ای از تاریخ قرار داریم که کشتی آزاد و فرنگی ایران طلایی‌ترین دوران خود را در دوران قهرمانی فرزند دزفول دارد.

نماینده دزفول و عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرزند دزفول نقش مهمی در قهرمانی کشتی فرنگی ایران داشت، تصریح کرد: امروز شاهد هستیم که با حضور فرزند دزفول کشتی کشور در جهان می‌درخشد.

پاپی زاده از خانواده پهلوان سعید اسماعیلی به دلیل تربیت و پرورش چنین دلاور برومندی به طور ویژه قدردانی کرد.

وی یادآور شد: بشیرزاده داور بین المللی دزفول نیز که یکی از داوران مطرح کشور و فرزند دزفول است در این مسابقات حضور داشت و همه ما قدردان حضور ارزشمند و تلاش‌های وی هستیم.