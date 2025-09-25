به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در پیام تسلیتی، ضمن ابراز همدردی با «غلامعلی حدادعادل»، این ضایعه را به خانواده او تسلیت گفت.
در متن این پیام آمده است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر غلامعلی حداد عادل
رئیس فرهیخته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو معزز مجمع تشخیص مصلحت نظام
با نهایت تأسف و تأثر، درگذشت بانوی گرامی، والدهٔ مکرمه جنابعالی، موجب اندوه و تألم عمیق شد. فقدان مادری شریف و بانوئی مؤمنه، ضایعهای جبرانناپذیر است که بیگمان یادگارهای معنوی و ارزشهای والای او در حیات علمی، فرهنگی و اجتماعی بازماندگان ماندگار خواهد ماند.
اینجانب این مصیبت جانکاه را به حضور جنابعالی، خانواده ارجمند و دیگر بستگان معزز تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند سبحان برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه الهی و همجواری با صالحان و مقربان درگاه کبریایی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
روحشان غریق رحمت و مغفرت الهی باد.»
نظر شما