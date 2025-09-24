به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی درگذشت والده غلامعلی حداد عادل را به او تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

جناب‌آقای دکتر غلامعلی حدادعادل

درگذشت والده مکرمه‌تان حاجیه خانم فاطمه مصدقی که مفتخر به عنوان ام‌الشهید بودند، موجب تاسف و تاثر گردید.

مادر مومنه و پرهیزگاری که مظهر صبر و ایثار بودند و با ترویج شعائر مذهبی، انجام امور خیریه و عام‌المنفعه، باقیات صالحات را به یادگار گذاشته اند.

فقدان آن مادر ارجمند را به جناب‌عالی، خاندان مکرم و سایر وابستگان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و همنشینی با شفیعه محشر و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

صادق آملی لاریجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام