به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پیامی درگذشت والده غلامعلی حداد عادل را به او تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
جنابآقای دکتر غلامعلی حدادعادل
درگذشت والده مکرمهتان حاجیه خانم فاطمه مصدقی که مفتخر به عنوان امالشهید بودند، موجب تاسف و تاثر گردید.
مادر مومنه و پرهیزگاری که مظهر صبر و ایثار بودند و با ترویج شعائر مذهبی، انجام امور خیریه و عامالمنفعه، باقیات صالحات را به یادگار گذاشته اند.
فقدان آن مادر ارجمند را به جنابعالی، خاندان مکرم و سایر وابستگان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات و همنشینی با شفیعه محشر و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
صادق آملی لاریجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
نظر شما