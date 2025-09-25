به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به سخنرانی اخیر محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل که در آن خواستار خلع سلاح مقاومت فلسطین شده بود؛ بیانیهای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: مقاومت وظیفهای ملی و اخلاقی است و مشروعیت خود را از مردم مقاوم و پایدار فلسطین که مقاومت در برابر اشغالگری طبق قوانین بینالمللی حق مشروع آنها است، میگیرد.
حماس در این بیانیه افزود: ما همسو شدن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با روایت دروغین صهیونیستی و متهم کردن مقاومت به هدف قرار دادن غیر نظامیان را کاملاً محکوم میکنیم.
این بیانیه میافزاید: تمام تلاشها برای تحمیل قیمومیت بر مردم ما و اراده آنها شکست خواهد خورد.
ما ادعای رئیس تشکیلات خودگردان مبنی بر اینکه حماس هیچ نقشی در دولت نخواهد داشت را نقض حق ذاتی مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و تسلیم غیرقابل قبول در برابر دیکتهها و طرحهای خارجی میدانیم.
حماس در بخش دیگری از این بیانیه اعلام کرد: تا زمانی که اشغال در سرزمین ما و در قلب مردم ما ریشه دوانده است، نمیتوان به سلاحهای مقاومت دست زد.
ما درخواست رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای تحویل سلاح مقاومت را بهویژه در سایه جنگ وحشیانه و ویرانگری که مردم ما در نوار غزه و کرانه باختری با آن مواجه هستند؛ محکوم میکنیم.
حماس در پایان افزود: تنها راه برای محافظت از آرمان ملی ما و مقابله با طرحهای اشغالگران فاشیست، وحدت ملی و اجماع بر سر یک برنامه مبارزه جامع برای مقابله با رژیم اشغالگر و جنایتکار صهیونیستی است تا آزادی فلسطینیان و بازگشت آنها و تشکیل دولت فلسطین به پایتختی قدس محقق شود.
نظر شما