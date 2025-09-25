به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنرانی ویدئو کنفرانس در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل گفت: ملت ما در نوار غزه دو سال است با جنگ نسل‌ کشی که نظامیان اشغالگر اسرائیل به راه انداخته‌اند، روبرو هستند.

محمود عباس افزود: آنچه اسرائیل در غزه انجام می ‌دهد صرفا تجاوزگری نیست، بلکه جنایت نسل‌ کشی و جنایت علیه بشریت است.

وی ادامه داد: دولت افراطی اسرائیل به طرح‌ های الحاق و شهرک ‌سازی در قدس و کرانه باختری ادامه می ‌دهد. هفت میلیون فلسطینی همچنان از سال ۱۹۴۸، تلخی کوچ اجباری را تحمل می کنند.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین ادامه داد: ما به ‌شدت ایده اسرائیل بزرگ را که شامل توسعه طلبی در کشورهای دارای حاکمیت است رد و آن را محکوم می ‌کنیم. ما همچنین حمله اسرائیل به قطر را به شدت محکوم می ‌کنیم.

محمود عباس تصریح کرد: اسرائیل بیش از ۸۰ درصد زیرساختهای نوار غزه را در جنایت جنگی نابود کرده است که در تاریخ ثبت خواهد شد. ضروری است که ساکنان غزه در زمین خود باقی بمانند و از تهدید به کوچ اجباری جلوگیری شود.

وی با تکرار ادعاها و سخنان مغرضانه خود علیه حماس و مقاومت مشروع ملت فلسطین گفت: با وجود همه آنچه بر سر مردم ما در غزه آمده است، ما اقدامات حماس در ۷ اکتبر را رد می ‌کنیم. آماده‌ایم مسئولیت کامل حکومت در غزه را بر عهده بگیریم و حماس نقشی در آن نخواهد داشت. حماس و دیگر گروهها باید سلاح خود را به تشکیلات خودگردان تحویل دهند و ما خواهان یک دولت مسلح نیستیم.

ابومازن خاطرنشان کرد: ملت ما شاهد اشغالگری و شهرک سازی و سرقت اموال و اراضی خود است. اسرائیل به توافقنامه های امضا شده با آن پایبند نبوده و به عمد به آنها لطمه زده است.

رئیس تشکیلات خودگردان با بیان اینکه «ما از سال ۱۹۸۸ به حق موجودیت اسرائیل اعتراف کرده ‌ایم و همچنان آن را به رسمیت می شناسیم»، اظهار داشت: از همه کشورهایی که فلسطین را به رسمیت شناختند یا قصد دارند به رسمیت بشناسند، قدردانی می ‌کنیم. از همه کشورهایی که هنوز فلسطین را به رسمیت نشناخته اند، می ‌خواهیم این کار را انجام دهند.

محمود عباس همچنین گفت: آماده همکاری با رئیس ‌جمهور آمریکا، عربستان و فرانسه برای اجرای طرح صلح مطرح ‌شده در کنفرانس نیویورک هستیم. خواستار حمایت از تلاش ‌های ما برای اجرای اصلاحات از جمله برگزاری انتخابات هستیم و تاکید می ‌کنیم به دنبال یک کشور دموکراتیک و مدرن هستیم. به مبارزه مسالمت آمیز، قانونی و دیپلماتیک برای رسیدن به حقوق خود ادامه خواهیم داد.