به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، بر اثر بمباران یک منزل مسکونی در مرکز نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی دستکم یازده نفر به شهادت رسیده و شماری نیز مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تا این لحظه، بیش از ۶۵ هزار و ۴۱۹ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به بیش از ۱۶۷ هزار و ۱۶۰ نفر رسیده است.

از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز بیش از ۱۲۸۲۳ نفر شهید و ۵۴۹۴۴ نفر زخمی شدند.