به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی قم، اولین همایش بینالمللی «تحلیلهای اخلاقی حامیان جنین» را در روزهای ۲۶ و ۲۷ بهمنماه ۱۴۰۴ برگزار میکند.
این رویداد علمی با هدف بررسی مبانی، چالشها و راهکارهای اخلاقی در حوزه حمایت از جنین، میزبان پژوهشگران، استادان و کارشناسان داخلی و خارجی خواهد بود.
محورهای همایش شامل مبانی فلسفی و دینی حمایت از جنین از منظر اخلاقی، چالشهای اخلاقی در این زمینه، مسئولیتهای فردی و اجتماعی، فناوریهای نوین کمکباروری و پیامدهای اخلاقی، سقط جنین و عوامل و پیامدهای آن، تحلیلهای روانشناختی و جامعهشناختی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حقوقی، و همچنین بررسی خلأهای قانونی و ملاحظات فقهی همراه با ارائه پیشنهادها و راهکارها است.
بر اساس اعلام دبیرخانه، مهلت ارسال چکیده مقالات تا پایان مهرماه ۱۴۰۴ و آخرین فرصت ارسال اصل مقالات تا ۱۵ بهمنماه ۱۴۰۴ تعیین شده است. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام به پایگاه اینترنتی همایش به نشانی prolife-ethics.isca.ac.ir مراجعه کنند.
نظر شما