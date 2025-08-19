به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی در نظر دارد با هدف گسترش پژوهشهای میانرشتهای و ارتقای جایگاه علومانسانی «اولین همایش ملی فلسفه پزشکی و علومانسانی سلامت» را زمستان ۱۴۰۴ برگزار کند.
دبیری علمی این همایش را علیرضا منجمی دانشیار گروه فلسفه علم و فناوری و ریاست پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم پژوهشگاه بر عهده دارد.
فراخوان این همایش شهریورماه منتشر میشود تا اساتید و پژوهشگران آثار خود را برای دبیرخانه همایش ارسال کنند.
از جمله ویژگیهای مهم این همایش، برگزاری بخش دانشجویی است که فرصتی برای ارائه مقالات و ایدههای نو از سوی دانشجویان و پژوهشگران جوان فراهم میکند. این بخش با هدف توانمندسازی نسل جدید در عرصه فلسفه پزشکی و مطالعات میانرشتهای سلامت طراحی شده است.
محورهای اصلی همایش عبارتاند مبانی فلسفی پزشکی و بازاندیشی در چیستی علم پزشکی، چیستی بیماری و سلامت، بدن، بیماری و رنج، جایگاه ارزشهای انسانی در تصمیمگیریهای بالینی و پژوهشی، عدالت در سلامت، فناوریهای نوین سلامت و پیامدهای آن بر طبابت و مراقبت، استدلال بالینی و خطای پزشکی، بحرانهای سلامت در همهگیریها و جنگ، روابط قدرت، سیاست و سلامت، طبیسازی و زیستسیاست، فلسفه روانپزشکی و سلامت روان، آینده پزشکی و امکان پزشکی انسانیتر، نسبت پزشکی رایج با طبهای مکمل و جایگزین، فلسفه پزشکی مبتنی بر شواهد و نقد آن، آموزش فلسفه پزشکی و علومانسانی سلامت، مفهوم سلامت معنوی و جایگاه آن در خدمات سلامت، چالشهای معرفتشناختی در پزشکی نوین.
سلامت و بیماری صرفاً پدیدههایی زیستی و بدنی نیستند، بلکه ابعاد فلسفی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی گستردهای دارند. این همایش میکوشد تا زمینهای برای گفتوگوی انتقادی میان حوزههای پزشکی و علومانسانی فراهم سازد و با رویکردی میانرشتهای، پرسشهای اساسی در باب مسائل حوزه سلامت از دیدگاههای فلسفه پزشکی، تاریخ پزشکی، انسانشناسی پزشکی، جامعهشناسی پزشکی و سایر رشتههای مرتبط بررسی کند.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم پژوهشگاه علومانسانی و تارنمای فلسفه پزشکی به نشانی www.philosophyofmedicine.com مراجعه نمایند.
