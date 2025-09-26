اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله روی دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج)

به گزارش خبرنگار مهر، سحرگاه امروز جمعه ۴ مهر، دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) همزمان با سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله تغییر کرد.

این دیوارنگاره با عنوان «سیدحسن در قلب من» روایتی از کودکان جهان را به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله ترسیم کرده است.

در توضیح این دیوارنگاره آمده است:

«تصویری که دل‌های جهان را به هم پیوند می‌دهد.

این دیوارنگاره فقط یک نقاشی نیست؛

این پیمان ماست:

پیمانی برای عشق،

برای صلح،

برای مبارزه و ایستادگی

و برای اینکه با زبان کودکانه‌ خود فریاد بزنیم: أحبک یا سید؛ سیدحسن در قلب من»