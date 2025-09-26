  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۶

اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله روی دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج)

اولین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله روی دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج)

به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سحرگاه امروز جمعه ۴ مهر، دیوارنگاره میدان ولیعصر (عج) همزمان با سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله تغییر کرد.

این دیوارنگاره با عنوان «سیدحسن در قلب من» روایتی از کودکان جهان را به مناسبت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله ترسیم کرده است.

در توضیح این دیوارنگاره آمده است:

«تصویری که دل‌های جهان را به هم پیوند می‌دهد.

این دیوارنگاره فقط یک نقاشی نیست؛

این پیمان ماست:

پیمانی برای عشق،

برای صلح،

برای مبارزه و ایستادگی

و برای اینکه با زبان کودکانه‌ خود فریاد بزنیم: أحبک یا سید؛ سیدحسن در قلب من»

کد خبر 6602169
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها