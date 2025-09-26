افت ۰.۲ درصدی قیمت جهانی طلا؛ هر اونس به ۳۷۴۱ دلار و ۲۱ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری با ۰.۲ درصد کاهش به ۳۷۴۱ دلار و ۲۱ سنت رسید. همچنین هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر بدون تغییر در سطح ۳۷۷۱ دلار و ۳۰ سنت ثابت ماند.

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز روند قیمتی متنوع بود؛ به‌طوری‌که بهای هر اونس نقره با ۰.۶ درصد کاهش به ۴۴ دلار و ۹۶ سنت رسید. در مقابل، هر اونس پلاتین با ۱.۶ درصد افزایش به ۱۵۵۳ دلار و ۳۵ سنت صعود کرد و هر اونس پالادیوم نیز با ۱.۴ درصد رشد در نرخ ۱۲۶۷ دلار و ۱۳ سنت معامله شد.

بر اساس داده‌های معاملاتی، هر سه فلز نقره، پلاتین و پالادیوم در مسیر ثبت رشد هفتگی قرار دارند.