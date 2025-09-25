  1. اقتصاد
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

قیمت جهانی طلا در معاملات امروز ثابت ماند

بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات امروز (پنجشنبه، ۳ مهر) با نرخ ۳۷۳۷ دلار و یک سنت معامله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات امروز (پنجشنبه، ۳ مهر) با نرخ ۳۷۳۷ دلار و یک سنت معامله شد. همچنین هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر بدون تغییر باقی ماند و در سطح ۳۷۶۷ دلار و ۹۰ سنت ثابت ماند.

در بازار سایر فلزات گران‌بها نیز روند افزایشی مشاهده شد؛ به‌طوری‌که بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد افزایش به ۴۳ دلار و ۹۷ سنت رسید. قیمت هر اونس پلاتین نیز با ۰.۴ درصد افزایش به ۱۴۷۷ دلار و ۹۴ سنت معامله شد و هر اونس پالادیوم با ۰.۲ درصد رشد به ۱۲۱۱ دلار و ۸۴ سنت رسید.

