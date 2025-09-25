انتقاد وزیر جهاد کشاورزی از گران فروشی در سامانه بازارگاه

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، شامگاه پنجشنبه در نشست تخصصی فعالان اقتصادی بخش کشاورزی شهرستان ملایر از رشد ۳۳ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته خبر داد و این رشد را عامل ارزآوری، ارتقای بهرهوری و اتصال تولیدکنندگان به بازارهای جهانی دانست.
وی با تمجید از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی ملایر، این شهرستان را نماد همافزایی و تمدن برشمرد و افزود: مدنیت و متانت موجود در این منطقه میتواند الگویی برای توسعه بخش کشاورزی باشد.
تأکید بر ساماندهی بازارگاه و حذف واسطهها
وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از بینظمی و گرانفروشی در سامانه بازارگاه، بر لزوم ساماندهی این بستر برای خرید مستقیم نهادهها تأکید کرد و گفت: بهزودی سیستم تأمین مالی متصل به بانکها در این سامانه راهاندازی میشود تا مشکل واسطهها برطرف شود.
نوری قزلجه با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تأمین نهادهها نسبت به سالهای گذشته، اظهار داشت: در نیمه نخست امسال، ۱.۵ درصد کالای بیشتری تحویل داده شده و هیچ کمبودی در نهادهها وجود ندارد. همچنین تغییر نرخ ارز تأثیری بر قیمتها نداشته است.
وی از آغاز مجدد پرداخت تسهیلات خرید تراکتور پس از سه سال توقف خبر داد و گفت: مشکل تأمین واکسن دامداری در ملایر نیز رفع شده است. استمهال وامها نیز با توجه به خشکسالی بیسابقه، یک ضرورت است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تشکیل اتاق اصناف کشاورزی ایران، بر نقش بیشتر بخش خصوصی در مدیریت کشاورزی تأکید و خاطرنشان کرد: با واردات نمیتوان نیاز غذایی کشور را تأمین کرد و باید به خودکفایی در امنیت غذایی برسیم.
مبارزه با فساد و افزایش نفوذ نهادههای یارانهای
نوری قزلجه از افزایش ۲۲ درصدی نفوذ نهادههای یارانهای به روستاها و دامداریهای کوچک خبر داد و گفت: برای واحدهای کوچک نیز دستورالعمل صدور مجوز صادر شده است.
وی در پایان با بیان اینکه وفاق ملی نیاز امروز جامعه است، ابراز امیدواری کرد: تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات کشاورزی بهزودی برداشته شود.
