بازار ارزهای مجازی سرخ شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کوین مارکت کپ، در معاملات امروز بازار جهانی ارزهای مجازی، بیت کوین افت بیش از ۲ درصدی را تجربه کرد و نتوانست حتی کانال ۱۱۰ هزار دلاری را حفظ کند.

بر همین اساس هر واحد بیت کوین هم اکنون با قیمت ۱۰۹ هزار و ۱۷۸ دلار خریدوفروش می‌شود و ارزش کل بازار این ارز مجازی هم به ۲.۱۸ تریلیون دلار کاهش یافته است.

اتریوم نیز ۲.۲۹ درصد کاهش قیمت داشت و به ۳ هزار و ۹۱۸ دلار عقب نشینی کرد.

ارزش ریپل هم نزدیک به ۴ درصد منفی شد و ۲.۷۴ دلار خرید و فروش می‌شود.

بازنده‌های اصلی امروز بازار اما بایننس و سولانا بودند که با بیش از ۵ درصد ریزش به ترتیب ۹۳۸ دلار و ۱۹۴ دلار در معاملات ساعات گذشته قیمت گذاری شدند.

دوج کوین نیز ۳.۸ درصد در معاملات امروز منفی شد و به ۰.۲۲۵ دلار رسید.

به طور کلی ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی در معاملات امروز ۲.۴ درصد کاهش یافت و به ۳.۷۴ تریلیون دلار عقب نشست. همچنین در ۲۴ ساعت گذشته این بازار ۲۲۵ میلیارد دلار حجم خورده که نسبت به دیروز ۳۳ درصد بیشتر بوده و ۵۸ درصد آن مربوط به معاملات بیت کوین و ۱۲ درصد هم معاملات اتریوم بوده است.