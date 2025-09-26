  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی روسیه دیدار کردند

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی روسیه به‌منظور توسعه تعاملات به‌ویژه در حوزه‌های انرژی اتمی و اقتصادی دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دیداری رسمی، محمد اسلامی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با «سرگئی تیسیلیوف» وزیر انرژی روسیه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این دیدار، مسائلی نظیر فراهم کردن تسهیلات و پیشبرد پروژه‌های مشترک، به‌ویژه در حوزه انرژی اتمی مطرح شد.

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در این نشست بر اهمیت همکاری‌های راهبردی تاکید کرد.

سرگئی تیسیلیوف، وزیر انرژی روسیه در این نشست گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت‌های کمیسیون مشترک به رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ارائه داد.

کد خبر 6602300
اكرم سادات حسيني شبستري

