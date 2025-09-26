به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر منصور شریفلو مدیرعامل شرکت نیروگاه‌های اتمی ایران هرمز، در حاشیه نمایشگاه «اتم‌اکسپو ۲۰۲۵» اظهار کرد: سال‌هاست که هدف‌گذاری ما رسیدن به تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای در کشور بوده و امروز، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در راستای تحقق این هدف برداشته شده است. در قالب قراردادی با شرکت REP روسیه زمینه ساخت چهار واحد نیروگاهی به ظرفیت هرکدام ۱۲۵۵ مگاوات فراهم شده که در مجموع، تولید حدود ۵۰۲۰ مگاوات برق هسته‌ای را محقق خواهد کرد.

وی افزود: ان‌شاالله به زودی برنامه‌های زمان‌بندی و اجرایی این پروژه را به اطلاع مردم خواهیم رساند. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم نخستین واحد نیروگاهی تا سال ۱۴۱۰ وارد مدار شود و به این ترتیب، ۵ هزار مگاوات از هدف تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای محقق شود.

شریفلو در خصوص هزینه این پروژه، بیان کرد: مبلغ این قرارداد حدود ۲۵ میلیارد دلار برآورد شده است. تلاش خواهیم کرد که بخش عمده‌ای از آن را از طریق پیمانکاران و سازندگان داخلی تأمین کنیم و در مراحل بعدی نیز سهم ایران را افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت نیروگاه‌های اتمی ایران هرمز ادامه داد: این نیروگاه در استان هرمزگان و در زمینی به مساحت ۵۰۰ هکتار در نزدیکی شهر سیریک و روستای کوهستک احداث خواهد شد. طی ۲ سال گذشته، فعالیت‌های اولیه در این سایت آغاز شده؛ مطالعات ساختاری انجام، دیوارکشی و مراحل تملک اراضی به‌طور کامل انجام شده است. این اراضی اکنون به‌صورت کامل در تملک شرکت ایران هرمز وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران است. همچنین مطالعات لازم برای طراحی انجام شده و همکاری با پیمانکار روس در این زمینه ادامه دارد.