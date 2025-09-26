عراقچی: پروژه خطرناک «اسرائیل بزرگ» آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان در محکومیت سوءاستفاده از سازوکار اسنپبک در یادداشتی در روزنامه جاکارتا پست اندونزی نوشت: اقدام تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان در راستای فعالسازی سازوکار بازگشت خودکار تحریمها (snapback) به وجهه و اعتبار بینالمللی اروپا صدمات جبران ناپذیری وارد خواهد آورد؛ ساز و کاری که در راستای مجازات عدم اجرای تعهدات مهم ذیل توافق هستهای سال ۲۰۱۵، که بین ایران سه کشور اروپایی آمریکا چین و روسیه امضا شده بود، طراحی شده است.
همانطور که در نامه مشترک سه کشور ایران چین و روسیه نیز بر آن تأکید شده است، اقدام سه کشور اروپایی در زمینه فعال سازی سازوکار اسنپبک از مبنای حقوقی و قانونی برخوردار نبوده و از نظر سیاسی نیز مخرب تلقی میشود. کشورهایی که به تعهدات خود عمل نمیکنند، حق ندارند از مزایای توافقی بهره مند شوند که خود آن را تضعیف نمودهاند. هیچ اقدامی نمیتواند توالی رویدادهایی را که منجر به اتخاذ اقدامات قانونی جبرانی از سوی ایران ذیل توافق هستهای شد، نادیده انگارد.
این آمریکا بود که در سال ۲۰۱۸ از طریق توقف یک جانبه مشارکت خود در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قطعنامه ۲۲۳۱ را نقض نمود نه ایران؛ اقدام مخربی که با عدم پایبندی تروئیکای اروپایی به تعهدات خود ذیل برجام و همراهی با تحریمهای غیرقانونی آمریکا کامل شد. حال این سه کشور با ادعای رد مذاکرات از سوی ایران خواستار بازگشت تحریمهای سازمان ملل شدهاند؛ کشورهایی که ضمن حمایت از حملات نظامی غیرقانونی آمریکا در ژوئن ۲۰۲۵ به تأسیسات هستهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران که تحت حمایت قوانین بینالمللی قرار دارند نقش خود در تسهیل زیاده خواهیهای واشنگتن را بیش از پیش برجسته نمودهاند؛ حملاتی که در آستانه دور ششم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا صورت پذیرفت.
تروئیکای اروپایی با آغاز این بازی پیامدهای منفی فراوانی را متوجه اعتبار و جایگاه بینالمللی اروپا نموده است. در این بازی سه کشور اروپایی نه تنها پیروز میدان نخواهند بود، بلکه از روندهای دیپلماتیک آتی نیز کنار گذاشته خواهند شد. اگر این فرصت کوتاه برای تغییر مسیر از دست برود، پیامدهای گسترده مخربی متوجه منطقه غرب آسیا و نظام بینالملل خواهد شد؛ پیامدهایی که ضمن تضعیف تمامیت و اعتبار توافقات بینالمللی، بنیانهای امنیت جمعی را متزلزل خواهد نمود.
جمهوری اسلامی ایران همواره در نهایت خویشتن داری تعهد پایدار خود نسبت به حل و فصل موضوعات مرتبط با فعالیتهای صلحآمیز هستهای از طریق دیپلماسی و مذاکره و دستیابی به توافقی جدید و عادلانه را به جهانیان نشان داده است؛ توافقی که ضمن احترام به حاکمیت ملی کشور و حقوق ملت ایران ذیل پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای تمامی نگرانیهای متقابل از جمله تحریمهای ظالمانهای که معیشت و رفاه ملت ایران را هدف قرار داده است مورد رسیدگی قرار دهد.
ایران علی رغم قرار گرفتن در معرض حملات غیرقانونی و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا همچنان بر استیفای حقوق مسلم خود مبتنی بر استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای طبق معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT) پایدار بوده و در عین حال آمادگی خود برای مشارکت در گفتگوهای سازنده و معنادار در این خصوص را، اعلام نموده است.
جمهوری اسلامی ایران در آخرین اقدام در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ توافق جدیدی را با آژانس بینالمللی انرژی اتمی امضا نمود؛ توافقی که با تلاشهای میانجی گرایانه مصر صورت پذیرفت. توافق اخیر ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی برگی دیگر در دفتر تلاشهای دیپلماتیک ایران در راستای حل و فصل موضوعات مرتبط با فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران، محسوب میشود؛ توافقی که ضمن احترام به حاکمیت ملی و تضمین حقوق مسلم ایران، همکاری با آژانس را ذیل یک چارچوب توافق شده حفظ مینماید.
ایران هرگز در خصوص حاکمیت حقوق یا امنیت خود سازش نخواهد کرد. بنابراین این توافق با تبعیت از قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی مصوب مجلس شورای اسلامی و در چارچوب شورای عالی امنیت ملی ایران عملیاتی خواهد شد و تا زمانی اعتبار دارد که هیچ اقدام خصمانهای علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامههای لغو شده شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت نپذیرد؛ در غیر این صورت جمهوری اسلامی ایران گامهای عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد.
خاطرنشان میگردد قانون «الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسید و پس از تأیید در شورای نگهبان، توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید؛ قانونی که در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران و به منظور حفاظت از منافع ملی و امنیت تأسیسات هستهای کشور تصویب شد.
در پایان، ضمن قدردانی از ایستادگی و مقاومت دولت و ملت اندونزی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت قاطع و سریع تجاوزات رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای منطقه، بار دیگر بر لزوم اتحاد کشورهای اسلامی در مبارزه همه جانبه با اسرائیل مقابله با استانداردهای دوگانه بینالمللی و اصلاح ساختارهای معیوب چند جانبه، تأکید مینمایم.
انفعال نهادهای چندجانبه بینالمللی در برابر نقض فاحش و مکرر حقوق بینالملل توسط رژیم صهیونیستی اعتبار قواعد و هنجارهای بنیادین حقوق بینالملل را خدشه دار نموده و منجر به گسترش دامنه جنایات این رژیم در منطقه غرب آسیا شده است. حملات اخیر رژیم صهیونیستی اسرائیل به پنج کشور عربی، فلسطین، لبنان، سوریه، قطر و یمن بار دیگر خوی وحشیانه و متجاوزانه رژیم صهیونیستی در مسیر دستیابی به رؤیای دیرینه خود یعنی تصرف تمامی سرزمینهای واقع شده در میان دو رود نیل و فرات را نمایان نمود؛ رویایی که در قالب طرح اسرائیل بزرگ به صورت رسمی و علنی توسط بنیامین نتانیاهو بزرگترین جنایتکار جنگی قرن، مطرح شده و حاکمیت دیگر کشورهای اسلامی در منطقه غرب آسیا را با خطر جدی مواجه ساخته است.
