۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

امیرصباحی‌فرد: امنیت و آرامش کشور مرهون تلاش سربازان است

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)در پیامی با تبریک روز سرباز گفت: بی‌تردید، آنچه امروز در سایه امنیت و آرامش در این مرز و بوم مشاهده می‌کنیم، مرهون حضور مخلصانه سربازان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) با صدور پیامی، فرارسیدن روز سرباز را به تمامی سربازان غیور و ایثارگر که در تامین امنیت هموطنانمان تلاش می‌کنند، تبریک گفت.

متن پیام امیر سرتیپ صباحی فرد به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ پر افتخار ایران اسلامی یادآور روزهای بزرگ، غرور انگیز و لحظه‌های حساس و سرنوشت سازی است که بر پیشانی آن نام سربازان دلیر می‌درخشد.

هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ما یقیناً مهر تأییدی است برافتخار آفرینی سربازان، آن جوانان غیوری که با تبعیت از ولایت و فرامین بنیان گذار انقلاب اسلامی پوزه اسرائیل و ایادی استکبار را به خاک مالیدند و امروز نیز همگام با انسجام و وحدت مردم نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی کردند.

بی‌تردید، آنچه امروز در سایه امنیت و آرامش در این مرز و بوم مشاهده می‌کنیم، مرهون حضور مخلصانه شماست که در سرمای زمستان و گرمای تابستان، با لباس مقدس سربازی، رسالت ارزشمند پاسداری از وطن و خدمت به مردم را بر دوش می‌کشید.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)، همواره قدردان تلاش‌های شبانه روزی شما عزیزان است و باور دارد که خدمت سربازی برای نسل جوان و با انگیزه، مدرسه‌ای از خودسازی، رشد و تعالی و تعهد به میهن و کشور است.

اینجانب فرارسیدن روز سرباز که مصادف با ایام هفته دفاع قدس است را به تمامی سربازان قهرمان ایران اسلامی و به ویژه سربازان غیور مجموعه پدافند هوایی کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوارم شاهد تداوم پیروزی‌های شگرفت این سربازان عزیز در صیانت از ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلابی باشیم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)

سرتیپ علیرضا صباحی فرد

