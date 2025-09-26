به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ علیرضا صباحی‌فرد فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) با صدور پیامی، فرارسیدن روز سرباز را به تمامی سربازان غیور و ایثارگر که در تامین امنیت هموطنانمان تلاش می‌کنند، تبریک گفت.

متن پیام امیر سرتیپ صباحی فرد به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ پر افتخار ایران اسلامی یادآور روزهای بزرگ، غرور انگیز و لحظه‌های حساس و سرنوشت سازی است که بر پیشانی آن نام سربازان دلیر می‌درخشد.

هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ما یقیناً مهر تأییدی است برافتخار آفرینی سربازان، آن جوانان غیوری که با تبعیت از ولایت و فرامین بنیان گذار انقلاب اسلامی پوزه اسرائیل و ایادی استکبار را به خاک مالیدند و امروز نیز همگام با انسجام و وحدت مردم نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی کردند.

بی‌تردید، آنچه امروز در سایه امنیت و آرامش در این مرز و بوم مشاهده می‌کنیم، مرهون حضور مخلصانه شماست که در سرمای زمستان و گرمای تابستان، با لباس مقدس سربازی، رسالت ارزشمند پاسداری از وطن و خدمت به مردم را بر دوش می‌کشید.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)، همواره قدردان تلاش‌های شبانه روزی شما عزیزان است و باور دارد که خدمت سربازی برای نسل جوان و با انگیزه، مدرسه‌ای از خودسازی، رشد و تعالی و تعهد به میهن و کشور است.

اینجانب فرارسیدن روز سرباز که مصادف با ایام هفته دفاع قدس است را به تمامی سربازان قهرمان ایران اسلامی و به ویژه سربازان غیور مجموعه پدافند هوایی کشور تبریک و تهنیت عرض نموده و امیدوارم شاهد تداوم پیروزی‌های شگرفت این سربازان عزیز در صیانت از ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های انقلابی باشیم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)

سرتیپ علیرضا صباحی فرد