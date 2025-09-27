به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی در یادواره شهدای مؤسسه تخصصی اخلاق و معنویت آیت‌الله سعادت‌پرور، با اشاره به ابعاد جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی تصور می‌کردند جمهوری اسلامی ایران در این مدت کوتاه به زانو درخواهد آمد، در حالی که این نبرد از پیش برای نیروهای ایرانی قابل پیش‌بینی بود و آمادگی کامل برای مواجهه با آن وجود داشت.

وی با بیان اینکه در جریان این جنگ، هدایت و فرماندهی مستقیم رهبر معظم انقلاب نقشی تعیین‌کننده داشت، تصریح کرد: حضور ایشان در خط مقدم و مدیریت صحنه باعث شد که نبرد از یک رویارویی صرف نظامی فراتر رفته و به عرصه‌ای برای صدور بیش از پیش پیام انقلاب اسلامی به جهان تبدیل شود.

جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی ادامه داد: یکی از دستاوردهای برجسته این نبرد، استحکام ریشه‌های ایمان و مقاومت در میان ملت ایران بود؛ در حالی که در سرزمین‌های اشغالی، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آشکارا نمایان شد و جامعه صهیونیستی با نوعی فلج و سردرگمی روبه‌رو گردید، اما ایران اسلامی با انسجام و ثبات به مسیر خود ادامه داد.

سردار وحیدی همچنین به جایگاه جبهه مقاومت در معادلات امروز جهان اشاره کرد و افزود: امروز نه تنها کشورهای مسلمان بلکه حتی برخی کشورها در آمریکای لاتین مانند برزیل و کلمبیا نیز با فرهنگ مقاومت همدلی نشان می‌دهند و این نشان از تأثیرگذاری گفتمان انقلاب اسلامی فراتر از مرزهای جغرافیایی دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدام ایران در حمله به پایگاه آمریکایی «العدید» اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی بدون هراس این پایگاه را هدف قرار داد و هیمنه آمریکا را در هم شکست، به گونه‌ای که برای آنان آبرویی باقی نماند و حساب کار دستشان آمد.

جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: در تاریخ معاصر کمتر نمونه‌ای سراغ داریم که کشوری نه تنها در برابر تهاجم مستقیم ایالات متحده تسلیم نشود بلکه با قدرت به آن پاسخ دهد و این تجربه بار دیگر نشان داد که مسیر مقاومت تنها راه عزت و استقلال ملت‌هاست.